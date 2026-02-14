Como-Fiorentina 1-2 pagelle, Vanoli espulso ma salva la panchina, Fabregas torna sulla terra, rosso per Morata

I top e flop: Fagioli, Kean e Mandragora i migliori in campo. Parisi autorete su un cross di Jesus Rodriguez. Male Kempf, Perrore e Nico Paz. Espulso Morata

La Cenerentola del campionato offende una delle regine della nostra Serie A. La Fiorentina fa il colpaccio a Como, Vanoli batte 2-1 Fabregas e i viola iniziano a intravedere i primi barlumi di speranza per la salvezza. Passo falso dei lariani, ben diversi dall’ultima versione aggressiva, compatta e battagliera vista contro il Napoli in Coppa Italia. La squadra di Fabregas si fa sorprendere da una rete di Fagioli, al 26′, e commette una ingenuità ad inizio ripresa: al 54′ Perrone stende in area Mandragora, Marchetti assegna calcio di rigore e Kean raddoppia. Con un destro sotto al sette, l’attaccante viola raggiunge l’ottavo centro in Serie A ed accompagna per mano i suoi verso una vittoria importantissima.

Che si tratti di una giornata ‘no’ per il Como lo conferma prima il flipper sotto la porta di De Gea, al 65′, con tre tentativi falliti e poi un rigore giustamente negato a Jesus Rodriguez dopo un contrasto con Dodò. L’ingresso di Morata cambia le cose solo a metà: lo spagnolo prima induce all’autogol Parisi e accende il finale poi – dopo un altro penalty negato ai lariani, tante scaramucce in campo e tra i cori infuocati del Sinigaglia inneggianti alla B per la viola – si fa espellere per doppia ammonizione. Il risultato non cambia più. Vanoli – espulso anche lui in precedenza per proteste – salva la panchina dopo 3 ko di fila (coppa Italia compresa) e vede la salvezza (raggiunto il Lecce a quota 21), Fabregas torna sulla terra e resta a 41 punti.

Como-Fiorentina, la chiave tattica

Dopo un primo tempo a bassi ritmi, Fabregas inserisce Alberto Moreno e Jesus Rodriguez che entrano al posto di Alex Valle e Kuhn. Ad inizio ripresa, il tecnico dei comaschi inverte Jesus Rodriguez con Baturina, con il croato che passa sulla corsia di destra. Inoltre, Fabregas chiede ad Alberto Moreno di andare in sovrapposizione con Jesus Rodriguez per tentare maggiormente il cross dal lato sinistro.

Prima rete di Fagioli in stagione

Era il 25 maggio 2025 (Udinese 2- 3 Fiorentina) quando Nicolò Fagioli segnò la sua ultima rete in Serie A. Quest’oggi, nella gara Como-Fiorentina, il centrocampista viola è tornato a sbloccarsi in campionato dopo ben 9 mesi dall’ultimo centro. Al 26′, il 25enne ha aperto le marcature: sulla corta respinta di un suo primo tiro, è riuscito a scartare Kempf per poi battere Butez. Inoltre, per la Fiorentina si tratta della quarta volta in cui riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio.

I top e flop del Como

Perrone 4.5. Commette fallo su Mandragora in area. Regala un calcio di rigore – a causa di un intervento scomposto – che vale il raddoppio viola.

Commette fallo su Mandragora in area. Regala un calcio di rigore – a causa di un intervento scomposto – che vale il raddoppio viola. Kempf 5. Si fa superare in area da Fagioli in occasione della prima rete viola.

Si fa superare in area da Fagioli in occasione della prima rete viola. Nico Paz 5.5 . Non pervenuto, nessuna occasione pericolosa creata in fase offensiva.

. Non pervenuto, nessuna occasione pericolosa creata in fase offensiva. Morata 5.5. In pressione in area, su un cross di Jesus Rodriguez, induce Parisi all’autorete. Espulso per doppia ammonizione tra falli e proteste.

In pressione in area, su un cross di Jesus Rodriguez, induce Parisi all’autorete. Espulso per doppia ammonizione tra falli e proteste. Jesus Rodriguez 6.5. Subentra al 45′ e si rende in alcune occasioni tra i più pericolosi nelle progressioni offensive. Da un cross al 77′ arriva l’autorete di Parisi che accorcia le distanze.

I top e flop della Fiorentina

Parisi 6. Non legge un cross di Rodriguez che devìa in autorete, fa una sceneggiata su un presunto fallo ma è quasi insuperabile.

Non legge un cross di Rodriguez che devìa in autorete, fa una sceneggiata su un presunto fallo ma è quasi insuperabile. Fagioli 7. Di prepotenza ribatte in rete un suo tiro – che inizialmente si era scagliato sulla difesa comasca – e realizza la rete che sblocca la gara.

Di prepotenza ribatte in rete un suo tiro – che inizialmente si era scagliato sulla difesa comasca – e realizza la rete che sblocca la gara. Kean 7. Realizza la rete del raddoppio su calcio di rigore: spiazza Butez con un tiro che si scaglia sotto l’incrocio dei pali. Ottavo centro stagionale.

Realizza la rete del raddoppio su calcio di rigore: spiazza Butez con un tiro che si scaglia sotto l’incrocio dei pali. Ottavo centro stagionale. Mandragora 6.5. Conquista un calcio di rigore grazie ad una finta su Perrone in area.

