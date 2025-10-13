Serie A, l'impresa del Como impone interrogativi sulla Juventus, in vetta Lazio, Napoli e Roma. Risultati e classifica 2a giornata

A sorpresa la caduta delle ragazze di mister Canzi, classifica aggiornata con altre indicazioni rilevanti dopo la seconda giornata

Dopo l’inaspettata vittoria del Como Women sulla Juventus, che ha acceso i riflettori sulla seconda giornata di Serie A in maniera inattesa e addirittura clamorosa se si considera la recente vittoria in Champions bianconera, ecco ulteriori indicatori di come e quanto possa rivelarsi imprevedibile questo avvio di campionato. Vittorie esterne di Roma e Napoli Women (prime in classifica a punteggio pieno con la Lazio) contro Milan e Ternana Women, e con quella casalinga del Parma contro il Sassuolo nel derby emiliano.

La 2° giornata di Serie A

Partiamo da principio, ovvero da quello che è accaduto sabato negli anticipi. Secondo successo in due giornate per la Lazio, pareggio all’ultimo respiro tra Fiorentina e Inter, 1-0 esterno del Como Women in casa della Juventus. Un trionfo che riserva chiaroscuri per via del flop delle campionesse d’Italia in carica, che nella sfida delle 15.00 incassano il secondo ko stagionale (dopo quello in Serie A Women’s Cup contro la Lazio capolista) nonché il primo con le lariane dell’ex Alisha Lehmann.

Insomma, la squadra di mister Canzi che pareva invincibile non lo è più. Migliora invece l’Inter che recupera contro la Fiorentina e sale alle spalle della Lazio (2-1 sul Genoa nel lunch match), unica formazione a punteggio pieno nell’attesa delle gare di domenica.

Risultati della 2ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

Milan-Roma 1-2

76’ de Sanders (M), 83’ Corelli (R), 90’+1’ Giugliano (R) Ternana Women-Napoli Women 3-4

3’ Pastrenge (T), 19’ Floe (N), 44’ Muth (N), 45’+3’ Brooks (N), 53’ Kozak (N), 64’ rig. Pirone (T), 90’+4’ Massimino (T) Parma-Sassuolo 2-1

43’ Caiazzo (S), 57’ Pondini (P), 90’+1’ Cox (P) Lazio-Genoa 2-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Juventus-Como Women 0-1 (giocata sabato)

Fiorentina-Inter 2-2

(giocata sabato)

Programma della prossima giornata, 3a Serie A

Sabato 18 e domenica 19 ottobre

Genoa-Ternana Women

Sassuolo-Como Women

Fiorentina-Milan

Napoli Women-Roma

Lazio-Juventus

Inter-Parma

La classifica alla 2a giornata

Con i risultati raccolti, leggermente modificata la classifica della Serie A che vede in testa un trio: Napoli, Lazio e Roma e a seguire Inter e Milan a pari punti con Como e Parma. Le campionesse d’Italia arrancano e faticano in questo avvio, ma siamo alla seconda di campionato. Per ora la Juventus occupa la posizione numero 9. Ecco la classifica completa: