Pagelle Como-Napoli 0-0, regge il bunker azzurro: De Bruyne è un caso, regalo all'Inter

I top e flop: Baturina, Nico Paz e Ramon i tre migliori dei lariani. Douvikas si mangia un'occasione a porta vuota. Partenopei deludenti e poco incisivi nei 90'.

Tante palle gol del Como, qualcuna del Napoli – con un palo clamoroso di Politano nel finale – ma nessun gol e per Como e Napoli il bicchiere è più mezzo vuoto. I lariani rischiano di veder scappar via la Juve, che battendo il Verona si porterebbe a +5, i partenopei possono essere invece raggiunti dal Milan al secondo posto. Chi ride è l’Inter che con un successo domani sarebbe aritmeticamente campione d’Italia. La partita l’ha fatta la squadra di Fabregas: possesso palla e proiezioni improvvise in attacco, meno efficace la squadra di Conte con un De Bruyne impalpabile. L’ingresso di Anguissa nella ripresa dà vivacità al Napoli, le squadre si allungano e ne guadagna lo spettacolo anche se la partita si incattivisce un po’. Finisce con un inatteso pari che porta la Serie A verso il tramonto definitivo.

Como-Napoli, la chiave tattica

Nel Como – in campo con il 4-2-3-1 – in attacco spazio a Douvikas, alle sue spalle il trio formato da Diao, Nico Paz e Baturina. In difesa giocano Diego Carlos e Ramon. Partono dala panchina Kempf e Morata. Nel Napoli sulla trequarti con De Bruyne, c è Alisson Santos, mentre in mezzo al campo Lobotka e McTominay. La punta è Hojlund. Si rivede in panchina Di Lorenzo.

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Durante il primo tempo, gli uomini di Fabregas prediliscono il lancio lungo sugli esterni o attuare la tattica del contropiede per tentare di cogliere di sorpresa la difesa avversaria. A differenza, il Napoli cerca di compattarsi maggiormente nella propria metà campo per poi tentare di costruire dal basso. Nel secondo tempo, il Como pressa altissimo gli azzurri costringendo la squadra di Conte ad abbassarsi ulteriormente per costruire il gioco dal basso.

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Di Lorenzo torna in panchina

Il capitano degli azzurri si rivede: dopo 12 partite, Giovanni Di Lorenzo è tornato con gli azzurri ma siede in panchina. Il difensore ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e dopo 3 mesi e mezzo è tornato ad essere a disposizione di Antonio Conte. L’ultima apparizione in campo per Di Lorenzo risale alla gara del 31 gennaio 2026 in casa al Maradona contro la Fiorentina.

Per Conte l’elenco di indisponibili si riduce quindi ulteriormente: oltre a Lukaku, adesso, all’appello mancano solo Vergara e Neres.

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I top e flop del Como

Douvikas 5.5. Salta Milinkovic Savic ad inzio gara ma a porta vuota non riesce ad insaccare.

Salta Milinkovic Savic ad inzio gara ma a porta vuota non riesce ad insaccare. Baturina 6. Bene nei duelli sulla fascia, pericoloso in fase offensiva e nei dribbling.

Bene nei duelli sulla fascia, pericoloso in fase offensiva e nei dribbling. Nico Paz 6.5. Attira su di sé la marcatura di Lobotka, crea il maggior numero di occasioni (3) nel corso della gara. Lavora sia in fase offensiva che in fase di non possesso nei recuperi.

Attira su di sé la marcatura di Lobotka, crea il maggior numero di occasioni (3) nel corso della gara. Lavora sia in fase offensiva che in fase di non possesso nei recuperi. Ramon 6.5 Tiene a bada Hojlund e Santos, provvidenziale nelle chiusure difensive.

Le ultime news sul Como

Le pagelle del Napoli

Milinkovic Savic 5.5. Ad inizio gara si fa saltare da Douvikas che però a porta vuota non sblocca la gara.

Ad inizio gara si fa saltare da Douvikas che però a porta vuota non sblocca la gara. Beukema 5.5. Poco reattivo in fase difensiva, tiene botta ma non brilla nelle chiusure.

Poco reattivo in fase difensiva, tiene botta ma non brilla nelle chiusure. Rrahmani 6.5. Salva in avvio di gara sulla linea di porta su un tiro di Douvikas. Spinazzola sv. (dall’80’).

Salva in avvio di gara sulla linea di porta su un tiro di Douvikas. Buongiorno 6. Non commette sbavature, nel secondo tempo cresce quando cerca di salire in fase di impostazione.

Non commette sbavature, nel secondo tempo cresce quando cerca di salire in fase di impostazione. Politano 6. Nel secondo tempo si alza in linea con gli attaccanti avversari ma senza essere decisivo. Colpisce un palo con un tiro dalla distanza all’84’.

Nel secondo tempo si alza in linea con gli attaccanti avversari ma senza essere decisivo. Colpisce un palo con un tiro dalla distanza all’84’. McTominay 6. Trotterella a centrocampo ma non è penetrante nelle giocate. Al 78′ si divora un’occasione sotto rete.

Trotterella a centrocampo ma non è penetrante nelle giocate. Al 78′ si divora un’occasione sotto rete. Lobotka 6. Spesso costretto ad indietreggiare per costruire dal basso.

Spesso costretto ad indietreggiare per costruire dal basso. Gutierrez 5.5. Bene nei contrasti, meno nei duelli uno contro uno vinti. Sbaglia i cross che ha a disposizione.

Bene nei contrasti, meno nei duelli uno contro uno vinti. Sbaglia i cross che ha a disposizione. De Bruyne 5. Assente dalla manovra dalla seconda metà di gioco. Anguissa 6 (dal 60′).

Assente dalla manovra dalla seconda metà di gioco. Santos 5.5. Pochi dribbling, ha su di sé la marcatura di Ramon e Perrone.

Pochi dribbling, ha su di sé la marcatura di Ramon e Perrone. Hojlund 5.5. Non brilla in fase offensiva quando cerca la profondità.

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