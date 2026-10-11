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Como-Roma 0-0 pagelle: Gasp resiste in 10, arbitro show, corrida e infortunio, pari anche la sfida argentina Paz-Dybala

I top e flop: Malen becca un rosso diretto e lascia i giallorossi in inferiorità numerica, non bastano Nico Paz, Diao e Douvikas a sbloccare la gara. Gollini super.

3 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Tra il forcing uomo contro uomo di Gasperini e il calcio verticale di Fabregas non escono vincitori ma è successo di tutto – tranne il gol – al Sinigaglia. Tante occasioni da rete, episodi arbitrali dubbi – dal mancato rosso a Wesley per fallo da ultimo uomo sullo scatenato Diao a fine primo tempo al rosso diretto forse eccessivo a inizio ripresa a Malen (sempre pericoloso fin quando è rimasto in campo) – con l’arbitro Fabbri che fa, disfa e poi deve essere sostituito per infortunio dal IV uomo Sozza. Non è mancato lo spettacolo con la sfida tutta argentina tra un Dybala efficace anche in fase di ripiegamento e Nico Paz che ha sfiorato più volte il gol.

Decisivi gli interventi di Gollini ‘salva tutto’ – eroe del match che non ha fatto rimpiangere l’infortunato Svilar – e le uscite sensazionali di Butez che hanno protetto più volte i lariani nella prima metà. Non basta l’assedio finale del Como, favorito dall’inferiorità numerica dei giallorossi, le conclusioni velenose dalla distanza dei centrocampisti di Fabregas, le incursioni laterali degli esterni d’attacco e gli inserimenti in area di Douvikas: termina 0-0 ed a sorridere più di tutti è l’Inter che guadagna due punti su entrambe.

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Como, i top e flop

  • Ramon 7. Ha il maggior numero di azioni difensive (10), tra i migliori della linea a quattro. Vince praticamente tutti i duelli e in fase di costruzione non sbaglia nulla.
  • Butez 6.5. Abile nelle uscite e negli interventi di chiusura a tu per tu con gli attaccanti avversari.
  • Nico Paz 6.5. Meglio nella prima metà quando più volte si rende pericoloso in fase offensiva, nella parte finale del match cala di intesità ma quando riceve palla si illumina.
  • Caqueret 6. Al 23' conquista un pallone dal limite dell'area ma di destro calcia largo a tu per tu con Gollini.

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Roma, i top e flop

  • Manu Koné 6.5. Padroneggia a centrocampo, abile nei dribbling, pulito nei passaggi che tenta.
  • Dybala 6.5. Propositivo in fase offensiva, brilla nel primo tempo, cala di intensità nella seconda metà di gioco.
  • Pellegrini 6. Colpisce un palo all'11' con un piazzato destro da fuori area. Attivo e propositivo in fase offensiva. Out a fine primo tempo.
  • Gollini 6.5. Buona la prima al posto del titolarissimo Svilar, ottime le parate che salvano più volte i giallorossi.
  • Malen 5. Pericoloso in area quando al 24' scarta Butez ma non riesce a concludere a rete in quanto troppo defilato. Ad inizio ripresa becca un rosso diretto per un intervento scomposto sulla caviglia di Kaiki.

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Il migliore in campo

  • Ramon 7. Guida la linea difensiva con abile maestria, non sbaglia praticamente nulla: vince tutti i duelli e in fase di costruzione è abile a far ripartire il gioco dal basso

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Il migliore in campo ANSA

La valutazione dell'arbitro

  • Michael Fabbri 5. Varie sbavature nella direzione, espelle  - forse eccessivamente - Malen per intervento su Kaiki. Al 68' è costretto a fermarsi per infortunio e viene sostituito dal IV uomo Sozza.
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