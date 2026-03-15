Como-Roma 2-1 pagelle: Fabregas da Champions, rimonta e sorpasso. Rosso a Wesley, decide Diego Carlos

I top e flop: Diego Carlos si riscatta dal rigore concesso in avvio di gara per fallo su El Shaarawy. Douvikas e Diao decisivi. Non basta Malen. Polemiche per l'espulsione.

Como da Champions. Quarto posto conquistato, giallorossi messi a ferro e fuoco e rimonta al cardiopalma per 2-1 completata dagli uomini di Fabregas. L’incontro del Sinigaglia diventa lo spot italiano di bel calcio e di intensità di gioco con ritmi altissimi: la Roma crolla solo dopo l’espulsione di Wesley (al 64′ per un dubbio secondo giallo) che scatena nel finale i lariani. Diego Carlos, nel giorno del suo 33esimo compleanno, segna la rete decisiva al 78′ e diventa l’uomo partita dopo essersi riscattato dal rigore provocato in avvio di gara per fallo su El Shaarawy.

Alla Roma non basta la rete di Malen dal dischetto al 7′: nella ripresa Fabregas cambia tutto, inserisce Diao e Douvikas e proprio con l’attaccante greco trova il pareggio al 58′. Da lì in poi è tutta un’altra gara, Svilar fa quel che può ma il naufragar dei giallorossi è nell’aria: il Como vince, sorpassa Gasp e conquista il 4° posto con 54 punti, la Roma retrocede al 6° posto a quota 51.

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Como-Roma, la chiave tattica

Il Como passa alla difesa a tre per la prima volta. Dopo oltre due anni con il 4-2-3-1, Fabregas cambia strategia e si affida a Ramon, Carlos e Kempf per la retroguardia con Valle e Smolcic larghi a centrocampo a schermare gli inserimenti di Wesley e Celik.

Dal 45′ Fabregas inserisce Douvikas, retrocede Nico Paz che era partito da falso nueve ma con poche occasioni sfruttate e butta dentro anche Diao che si rende l’uomo in più nel finale di gara grazie a numerosi contropiede fulminei sulla destra. Dall’espulsione di Wesley, Gasperini cambia sistema di gioco e schiera il 3-5-1 per contenere il gioco avversario a centrocampo.

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Fischi del Sinigaglia per Mancini

Bisogna torna indietro – alla 15a giornata di Serie A – per spiegare i fischi continui di quest’oggi del Sinigaglia ai danni di Mancini, ad ogni tocco palla del centrale giallorosso. Infatti, in occasione del posticipo Roma-Como, il difensore italiano nei minuti finali di gara fu protagonista di un duro scontro con Ramon.

Nonostante il gioco scorretto di Mancini, l’arbitro Feliciani lasciò correre dopo una revisione del VAR ma, a fine gara, le telecamere ripresero poi Fabregas avvicinarsi furioso al difensore giallorosso per ulteriori chiarimenti. Nella gara di oggi, Como-Roma, i tifosi lariani hanno preso di mira Mancini fino al termine della gara non dimenticando l’atteggiamento scorretto del difensore avversario nella gara d’andata.

I top e flop del Como

Sergi Roberto 5.5. Mette in difficoltà il centrale di difesa Diego Carlos a causa di un retropassaggio azzardoso. Da quell’occasione nasce poi il rigore per la Roma.

Mette in difficoltà il centrale di difesa Diego Carlos a causa di un retropassaggio azzardoso. Da quell’occasione nasce poi il rigore per la Roma. Nico Paz 6. Non brilla da falso nueve in avvio di gara, cresce nel secondo tempo quando torna nella sua naturale posizione di trequartista.

Non brilla da falso nueve in avvio di gara, cresce nel secondo tempo quando torna nella sua naturale posizione di trequartista. Alex Valle 6.5 . Serve un assist perfetto in profondità per Douvikas al 58′.

. Serve un assist perfetto in profondità per Douvikas al 58′. Diego Carlos 6.5. Si fa anticipare da El Shaarawy che intercetta un retropassaggio e conquista un calcio di rigore in avvio di gara. Festeggia il complenno riscattandosi nel finale: trova la rete del vantaggio grazie ad un tap-in area al 78′. Ammonito.

Si fa anticipare da El Shaarawy che intercetta un retropassaggio e conquista un calcio di rigore in avvio di gara. Festeggia il complenno riscattandosi nel finale: trova la rete del vantaggio grazie ad un tap-in area al 78′. Ammonito. Diao 7. Non trova la rete ma si rende decisivo dalla sua entrata in campo dal 45′ del 2T: fulmineo nei contropiede, pericoloso nelle conclusioni.

Non trova la rete ma si rende decisivo dalla sua entrata in campo dal 45′ del 2T: fulmineo nei contropiede, pericoloso nelle conclusioni. Douvikas 7. Abile a giocare tra le linee: si inserisce alle spalle di Hermoso e Mancini e grazie ad un passaggio in profondità pareggia i conti al 58′.

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I top e flop della Roma

Malen 7. Freddo dal dischetto, sblocca la gara al 7′ di gioco. Abile sul fronte offensivo ed a far salire la squadra nei contropiede.

Freddo dal dischetto, sblocca la gara al 7′ di gioco. Abile sul fronte offensivo ed a far salire la squadra nei contropiede. El Shaarawy 6.5. Conquista un calcio di rigore: intercetta un retropassaggio di Sergi Roberto, anticipa Diego Carlos e viene steso in area dal centrale dei lariani un istante dopo.

Conquista un calcio di rigore: intercetta un retropassaggio di Sergi Roberto, anticipa Diego Carlos e viene steso in area dal centrale dei lariani un istante dopo. Mancini 5.5. Complice dell’errore difensivo sull’inserimento in profondità di Douvikas al 58′. Subissato di fischi dal pubblico di casa.

Complice dell’errore difensivo sull’inserimento in profondità di Douvikas al 58′. Subissato di fischi dal pubblico di casa. Ziolkowski 5.5. Subentra al 70′ nel peggior momento della gara, perde in area la marcatura su Diego Carlos che raddoppio al 78′.

Subentra al 70′ nel peggior momento della gara, perde in area la marcatura su Diego Carlos che raddoppio al 78′. Hermoso 5. Perde completamente la marcatura su un passaggio filtrante per Douvikas che pareggia i conti al 58′.

Perde completamente la marcatura su un passaggio filtrante per Douvikas che pareggia i conti al 58′. Wesley 4.5. Quando la gara si accende nel secondo tempo commette l’ingenuità di atterrare Diao, si becca un doppio giallo e lascia i compagni in dieci al 65′.

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