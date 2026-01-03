Como-Udinese 1-0 pagelle: Da Cunha decisivo, Zaniolo beffato dal VAR esplode di rabbia nel finale

Da Cunha sblocca la gara dal dischetto, traversa Duovikas, bene Alberto Moreno. Deludono Zaniolo e Piotrowski che concede un rigore ai lariani

Il tiro dagli undici metri di Da Cunha, la festa del Como che continua a volare e gli esperimenti vincenti di Fabregas: il tecnico dei lariani, senza Nico Paz lasciato in panchina per quasi 70′, batte per 1-0 l’Udinese. Troppo rinunciatari, quasi remissivi, i bianconeri che, in 90′ non hanno mai tirato in porta, ad eccezione di un gol di Nicolò Zaniolo annullato poi per fuorigioco. La squadra di Runjaic non sa più vincere: in un mese esatto ha trovato un solo successo (contro il Napoli) ed ha invertito completamente la marcia: niente gioco, poche occasioni costruite ed attaccanti costretti a scendere a centrocampo pur di toccare qualche pallone. Lo stesso Zaniolo, infatti, delude nel momento più complicato della gara, fino a commettere vari errori in fase di costruzione nei minuti finali. Tutto facile, invece, per il Como che amministra il gioco, fa partire Da Cunha titolare (che sblocca la gara e si rende decisivo) al posto del baby fenomeno Nico Paz. Finisce con una sola rete, quindi, Como-Udinese: i lariani – alla seconda vittoria di fila – salgono a quota 30 punti in Serie A (sesto posto); i friuliani, invece, con tanta rabbia – come si evince da un pallone spedito con furia in curva da Zaniolo all’ultimo secondo di gara – scendono all’11° posto a quota 22 punti.

Como-Udinese, la chiave tattica

Fabregas conferma il solito 4-2-3-1 ma con alcune novità di formazione. Butez tra i pali. Kempf e Ramon al centro della difesa con Van Der Brempt a destra e Moreno a sinistra. Perrone e Caqueret fanno da diga davanti alla difesa, lasciando liberi di agire in zona offensiva Vojvoda, Da Cunha e Rodriguez a supporto di Douvikas. Solo panchina per Nico Paz. Squalificato Diego Carlos.

Runjaic schiera l’Udinese con il 3-5-2. Il tecnico tedesco sorprende scegliendo ancora Padelli per difendere la porta bianconera. Kristensen, Kabasele e Bertola compongono il terzetto difensivo. Centrocampo a 5 con Zanoli e Kamara larghi sulle fasce, al centro agiscono Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Tandem d’attacco collaudatissimo composto da Davis e Zaniolo.

Nel primo tempo, l’Udinese non riesce mai a tirare in porta e arranca nella costruzione del gioco con numerosissimi palloni buttati. Ad inizio ripresa è però il Como a calare ed a commettere vari errori in fase di possesso: ne approfittano, ma solo temporaneamente, i bianconeri che crescono nell’intensità del gioco. Dopo la rete annullata a Zaniolo, al 55′ per fuorigioco, la squadra di Fabregas torna ad impossessarsi della manovra e ad amministrare la gara.

Da Cunha, prima rete stagionale

Parte titolare, al posto di Nico Paz, e gioca sulla trequarti nel sistema di gioco del 4-2-3-1. Lucas Da Cunha sblocca la gara, da calcio di rigore al 18′, e segna la prima rete stagionale dal dischetto. Il centrocampista francese, di solito in posizione di mediano, è stato promosso quest’oggi da Fabregas come interprete offensivo del gioco.

La scorsa stagione, il 24enne ha disputato ben 37 partite con 3 reti e 2 assist. Dopo quattro stagioni al Como, il francese resta un punto di riferimento per i lariani con finora 1056 minuti giocati dall’inizio di questo campionato.

I top e flop del Como

Da Cunha 7. Sblocca la gara da calcio di rigore. Parte da trequartista ma, dal 68′, torna alla sua naturale posizione di mediano dall’entrata in campo di Nico Paz.

Sblocca la gara da calcio di rigore. Parte da trequartista ma, dal 68′, torna alla sua naturale posizione di mediano dall’entrata in campo di Nico Paz. Alberto Moreno 6.5. Da un’incursione in area riceve un fallo e si procura un rigore al 18′.

Da un’incursione in area riceve un fallo e si procura un rigore al 18′. Duovikas 6.5. Colpisce una traversa al 59′ da posizione defilata in area, di poco vicino alla rete del 2-0.

Colpisce una traversa al 59′ da posizione defilata in area, di poco vicino alla rete del 2-0. Ramon 5.5. In area non marca Zaniolo in occasione del pareggio momentaneo di Zaniolo al 55′, tutto fermo poi per fuorigioco.

I top e flop dell’Udinese

Kristensen 6.5. Il migliore dei bianconeri, abile nei duelli aerei e nel far ripartire il gioco dal basso.

Il migliore dei bianconeri, abile nei duelli aerei e nel far ripartire il gioco dal basso. Zaniolo 5.5. Segna, ma in fuorigioco, al 55′. Distratto e mai pericoloso nel primo tempo. Ha perso più sfide (7) durante la gara. Sparisce dal campo nel momento finale del bisogno.

Segna, ma in fuorigioco, al 55′. Distratto e mai pericoloso nel primo tempo. Ha perso più sfide (7) durante la gara. Sparisce dal campo nel momento finale del bisogno. Piotrowski 5. Commette un’ingenuità, al 17′, tirando in area la maglia di Alberto Moreno.

