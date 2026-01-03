Como-Udinese 1-0 pagelle: Da Cunha decisivo, Zaniolo beffato dal VAR esplode di rabbia nel finale

Il tiro dagli undici metri di Da Cunha, la festa del Como che continua a volare e gli esperimenti vincenti di Fabregas: il tecnico dei lariani, senza Nico Paz lasciato in panchina per quasi 70′, batte per 1-0 l’Udinese. Troppo rinunciatari, quasi remissivi, i bianconeri che, in 90′ non hanno mai tirato in porta, ad eccezione di un gol di Nicolò Zaniolo annullato poi per fuorigioco. La squadra di Runjaic non sa più vincere: in un mese esatto ha trovato un solo successo (contro il Napoli) ed ha invertito completamente la marcia: niente gioco, poche occasioni costruite ed attaccanti costretti a scendere a centrocampo pur di toccare qualche pallone. Lo stesso Zaniolo, infatti, delude nel momento più complicato della gara, fino a commettere vari errori in fase di costruzione nei minuti finali. Tutto facile, invece, per il Como che amministra il gioco, fa partire Da Cunha titolare (che sblocca la gara e si rende decisivo) al posto del baby fenomeno Nico Paz. Finisce con una sola rete, quindi, Como-Udinese: i lariani – alla seconda vittoria di fila – salgono a quota 30 punti in Serie A (sesto posto); i friuliani, invece, con tanta rabbia – come si evince da un pallone spedito con furia in curva da Zaniolo all’ultimo secondo di gara – scendono all’11° posto a quota 22 punti.
- Como-Udinese, la chiave tattica
- Da Cunha, prima rete stagionale
- I top e flop del Como
- I top e flop dell'Udinese
Como-Udinese, la chiave tattica
Fabregas conferma il solito 4-2-3-1 ma con alcune novità di formazione. Butez tra i pali. Kempf e Ramon al centro della difesa con Van Der Brempt a destra e Moreno a sinistra. Perrone e Caqueret fanno da diga davanti alla difesa, lasciando liberi di agire in zona offensiva Vojvoda, Da Cunha e Rodriguez a supporto di Douvikas. Solo panchina per Nico Paz. Squalificato Diego Carlos.
Runjaic schiera l’Udinese con il 3-5-2. Il tecnico tedesco sorprende scegliendo ancora Padelli per difendere la porta bianconera. Kristensen, Kabasele e Bertola compongono il terzetto difensivo. Centrocampo a 5 con Zanoli e Kamara larghi sulle fasce, al centro agiscono Piotrowski, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Tandem d’attacco collaudatissimo composto da Davis e Zaniolo.
Nel primo tempo, l’Udinese non riesce mai a tirare in porta e arranca nella costruzione del gioco con numerosissimi palloni buttati. Ad inizio ripresa è però il Como a calare ed a commettere vari errori in fase di possesso: ne approfittano, ma solo temporaneamente, i bianconeri che crescono nell’intensità del gioco. Dopo la rete annullata a Zaniolo, al 55′ per fuorigioco, la squadra di Fabregas torna ad impossessarsi della manovra e ad amministrare la gara.
Da Cunha, prima rete stagionale
Parte titolare, al posto di Nico Paz, e gioca sulla trequarti nel sistema di gioco del 4-2-3-1. Lucas Da Cunha sblocca la gara, da calcio di rigore al 18′, e segna la prima rete stagionale dal dischetto. Il centrocampista francese, di solito in posizione di mediano, è stato promosso quest’oggi da Fabregas come interprete offensivo del gioco.
La scorsa stagione, il 24enne ha disputato ben 37 partite con 3 reti e 2 assist. Dopo quattro stagioni al Como, il francese resta un punto di riferimento per i lariani con finora 1056 minuti giocati dall’inizio di questo campionato.
I top e flop del Como
- Da Cunha 7. Sblocca la gara da calcio di rigore. Parte da trequartista ma, dal 68′, torna alla sua naturale posizione di mediano dall’entrata in campo di Nico Paz.
- Alberto Moreno 6.5. Da un’incursione in area riceve un fallo e si procura un rigore al 18′.
- Duovikas 6.5. Colpisce una traversa al 59′ da posizione defilata in area, di poco vicino alla rete del 2-0.
- Ramon 5.5. In area non marca Zaniolo in occasione del pareggio momentaneo di Zaniolo al 55′, tutto fermo poi per fuorigioco.
I top e flop dell’Udinese
- Kristensen 6.5. Il migliore dei bianconeri, abile nei duelli aerei e nel far ripartire il gioco dal basso.
- Zaniolo 5.5. Segna, ma in fuorigioco, al 55′. Distratto e mai pericoloso nel primo tempo. Ha perso più sfide (7) durante la gara. Sparisce dal campo nel momento finale del bisogno.
- Piotrowski 5. Commette un’ingenuità, al 17′, tirando in area la maglia di Alberto Moreno.