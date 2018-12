Serie A: così in tv fino a metà marzo

Nella giornata di venerdì sono state rese note le emittenti che trasmetteranno i match in programma dalla prima fino alla nona giornata di ritorno.

Ancora una volta il big match fra Milan e Napoli sarà visibile su DAZN, come in occasione della vittoria in rimonta per 3-2 della gara di andata.

Ecco l’elenco completo:

1a GIORNATA RITORNO a GIORNATA RITORNO RITORNO

19/01/2019 Sabato 15.00 ROMA – TORINO SKY

19/01/2019 Sabato 18.00 UDINESE – PARMA SKY

19/01/2019 Sabato 20.30 INTER – SASSUOLO DAZN

20/01/2019 Domenica 12.30 FROSINONE – ATALANTA DAZN

20/01/2019 Domenica 15.00 FIORENTINA – SAMPDORIA SKY

20/01/2019 Domenica 15.00 SPAL – BOLOGNA DAZN

20/01/2019 Domenica 18.00 CAGLIARI – EMPOLI SKY

20/01/2019 Domenica 20.30 NAPOLI – LAZIO SKY

21/01/2019 Lunedì 19.00 JUVENTUS – CHIEVOVERONA SKY

21/01/2019 Lunedì 21.00 GENOA – MILAN SKY

2a GIORNATA RITORNO a GIORNATA RITORNO

26/01/2019 Sabato 15.00 SASSUOLO – CAGLIARI SKY

26/01/2019 Sabato 18.00 SAMPDORIA – UDINESE SKY

26/01/2019 Sabato 20.30 MILAN – NAPOLI * DAZN

27/01/2019 Domenica 12.30 CHIEVOVERONA – FIORENTINA DAZN

27/01/2019 Domenica 15.00 ATALANTA – ROMA SKY

27/01/2019 Domenica 15.00 BOLOGNA – FROSINONE SKY

27/01/2019 Domenica 15.00 PARMA – SPAL DAZN

27/01/2019 Domenica 18.00 TORINO – INTER SKY

27/01/2019 Domenica 20.30 LAZIO – JUVENTUS SKY

28/01/2019 Lunedì 20.30 EMPOLI – GENOA SKY

3a GIORNATA a GIORNATARITORNO RITORNO RITORNO

02/02/2019 Sabato 15.00 EMPOLI – CHIEVOVERONA SKY

02/02/2019 Sabato 18.00 NAPOLI – SAMPDORIA SKY

02/02/2019 Sabato 20.30 JUVENTUS – PARMA DAZN

03/02/2019 Domenica 12.30 SPAL – TORINO DAZN

03/02/2019 Domenica 15.00 GENOA – SASSUOLO SKY

03/02/2019 Domenica 15.00 FROSINONE – LAZIO SKY

03/02/2019 Domenica 15.00 UDINESE – FIORENTINA DAZN

03/02/2019 Domenica 18.00 INTER – BOLOGNA SKY

03/02/2019 Domenica 20.30 ROMA – MILAN SKY

04/02/2019 Lunedi 20.30 CAGLIARI – ATALANTA SKY

4a GIORNATA a GIORNATARITORNO RITORNO

07/02/2019 Giovedì 20.30 LAZIO – EMPOLI SKY

08/02/2019 Venerdì 20.30 CHIEVOVERONA – ROMA SKY

09/02/2019 Sabato 18.00 FIORENTINA – NAPOLI SKY

09/02/2019 Sabato 20.30 PARMA – INTER DAZN

10/02/2019 Domenica 12.30 BOLOGNA – GENOA DAZN

10/02/2019 Domenica 15.00 ATALANTA – SPAL SKY

10/02/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – FROSINONE DAZN

10/02/2019 Domenica 15.00 TORINO – UDINESE SKY

10/02/2019 Domenica 18.00 SASSUOLO – JUVENTUS SKY

10/02/2019 Domenica 20.30 MILAN – CAGLIARI SKY

5a GIORNATA a GIORNATARITORNO RITORNO RITORNO

15/02/2019 Venerdì 20.30 JUVENTUS – FROSINONE SKY

16/02/2019 Sabato 18.00 CAGLIARI – PARMA SKY

16/02/2019 Sabato 20.30 ATALANTA – MILAN DAZN

17/02/2019 Domenica 12.30 SPAL – FIORENTINA DAZN

17/02/2019 Domenica 15.00 EMPOLI – SASSUOLO DAZN

17/02/2019 Domenica 15.00 GENOA – LAZIO SKY

17/02/2019 Domenica 15.00 UDINESE – CHIEVOVERONA SKY

17/02/2019 Domenica 18.00 INTER – SAMPDORIA SKY

17/02/2019 Domenica 20.30 NAPOLI – TORINO SKY

18/02/2019 Lunedì 20.30 ROMA – BOLOGNA SKY

6a GIORNATA a GIORNATARITORNO RITORNO RITORNO

23/02/2019 Sabato 15.00 TORINO – ATALANTA SKY

23/02/2019 Sabato 18.00 BOLOGNA – JUVENTUS SKY

23/02/2019 Sabato 20.30 FROSINONE – ROMA DAZN

24/02/2019 Domenica 12.30 SAMPDORIA – CAGLIARI DAZN

24/02/2019 Domenica 15.00 CHIEVOVERONA – GENOA SKY

24/02/2019 Domenica 15.00 MILAN – EMPOLI SKY

24/02/2019 Domenica 15.00 SASSUOLO – SPAL DAZN

24/02/2019 Domenica 18.00 PARMA – NAPOLI SKY

24/02/2019 Domenica 20.30 FIORENTINA – INTER SKY

25/02/2019 Lunedì 20.30 LAZIO – UDINESE SKY

7a GIORNATA a GIORNATARITORNO RITORNO

02/03/2019 Sabato 15.00 EMPOLI – PARMA SKY

02/03/2019 Sabato 18.00 MILAN – SASSUOLO SKY

02/03/2019 Sabato 20.30 LAZIO – ROMA DAZN

03/03/2019 Domenica 12.30 TORINO – CHIEVOVERONA DAZN

03/03/2019 Domenica 15.00 GENOA – FROSINONE DAZN

03/03/2019 Domenica 15.00 SPAL – SAMPDORIA SKY

03/03/2019 Domenica 15.00 UDINESE – BOLOGNA SKY

03/03/2019 Domenica 18.00 CAGLIARI – INTER SKY

03/03/2019 Domenica 20.30 NAPOLI – JUVENTUS SKY

04/03/2019 Lunedì 20.30 ATALANTA – FIORENTINA SKY

8a GIORNATA a GIORNATARITORNO RITORNO

08/03/2019 Venerdì 20.30 JUVENTUS – UDINESE SKY

09/03/2019 Sabato 18.00 PARMA – GENOA SKY

09/03/2019 Sabato 20.30 CHIEVOVERONA – MILAN DAZN

10/03/2019 Domenica 12.30 BOLOGNA – CAGLIARI DAZN

10/03/2019 Domenica 15.00 FROSINONE – TORINO SKY

10/03/2019 Domenica 15.00 INTER – SPAL SKY

10/03/2019 Domenica 15.00 SAMPDORIA – ATALANTA DAZN

10/03/2019 Domenica 18.00 SASSUOLO – NAPOLI SKY

10/03/2019 Domenica 20.30 FIORENTINA – LAZIO SKY

11/03/2019 Lunedì 20.30 ROMA – EMPOLI SKY

9a GIORNATA a GIORNATARITORNO RITORNO

15/03/2019 Venerdì 20.30 CAGLIARI – FIORENTINA SKY

16/03/2019 Sabato 15.00 SASSUOLO – SAMPDORIA SKY

16/03/2019 Sabato 18.00 SPAL – ROMA SKY

16/03/2019 Sabato 20.30 TORINO – BOLOGNA DAZN

17/03/2019 Domenica 12.30 GENOA – JUVENTUS DAZN

17/03/2019 Domenica 15.00 ATALANTA – CHIEVOVERONA SKY

17/03/2019 Domenica 15.00 EMPOLI – FROSINONE DAZN

17/03/2019 Domenica 15.00 NAPOLI – UDINESE SKY

17/03/2019 Domenica 18.00 LAZIO – PARMA SKY

17/03/2019 Domenica 20.30 MILAN – INTER SKY

SPORTAL.IT | 21-12-2018 19:15