Cremonese-Inter 0-2 pagelle: Chivu carro armato, Lautaro e Zielinski lanciano la fuga, vergogna per il petardo

I top e flop: Lautaro e Zielinski i migliori in campo. Non brillano Frattesi e Pio Esposito. Dimarco ancora assist. Il tecnico nerazzurro dà minutaggio anche a Bonny e Thuram.

Domina il gioco, chiude le partite in 45′, ha cambi, ricambi e soluzioni infinite per far bene. L’Inter di Chivu non sente la stanchezza post Champions, prosegue inarrestabile (decimo successo nelle ultime undici gare), marcia in campionato ad un ritmo incredibile e vince con un 2-0 fuori casa contro la Cremonese. La mano del tecnico nerazzurro è evidente, era partito cambiando poco ed è riuscito ad avere tutto sotto controllo per fare la differenza: con questo risultato l’Inter si issa momentaneamente a +8 sul Milan.

La apre Lautaro, dopo soli 16′ con una rete di testa, la chiude Zielinski con una bordata incredibile di sinistro e la complicità di Audero. A quel punto è dominio assoluto con il polacco che a centrocampo prende in mano le redini del gioco, non fa rimpiangere Calhanoglu e si dimostra ancora più convincente della sua ultima versione napoletana. Unica, ma pesante, nota stonata l’episodio del petardo lanciato sulla porta di Audero a inizio ripresa e che non rimarrà senza conseguenze disciplinari.

Cremonese-Inter, la chiave tattica

A metà primo tempo, Chivu schiera Dimarco come seconda punta al fianco di Lautaro per poter allargare ulteriormente Pio Esposito, nel tentativo di aprire la difesa avversaria. In questo modo, infatti, Folino è costretto a seguire in marcatura il numero 94 nerazzurro che gioca quasi al ridosso della fascia sinistra.

Nel momento in cui Nicola si rende più aggressivo, Chivu chiede la costruzione dal basso a quattro con Bastoni che scala in posizione di terzino sinistro per trovare maggiori linee di passaggio in uscita palla al piede.

Davide Frattesi torna titolare

Era il 4 ottobre quando Davide Frattesi ha giocato titolare nell’Inter in campionato. Anche in quell’occasione, Chivu lo schierò dal 1′ proprio contro la Cremonese. Il centrocampista nerazzurro è tornato quest’oggi – ed ancora contro la Cremonese – ad essere schierato ad inizio gara, nonostante le voci di mercato e l’addio che sembrava quasi certo alla Juventus di Spalletti. Per Frattesi, a queste due gare da titolare, si aggiungono solo la sfida all’Union e quella col Kairat in Champions, più Inter-Venezia in Coppa Italia.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6. Poche parate realmente degne di nota, scarseggiano i pericoli e si dedica alla costruzione dal basso ed ai lanci lunghi.

Poche parate realmente degne di nota, scarseggiano i pericoli e si dedica alla costruzione dal basso ed ai lanci lunghi. Bisseck 6. Tiene a bada Vardy e le sovrapposizioni con Pezzella.

Tiene a bada Vardy e le sovrapposizioni con Pezzella. Akanji 6. Non perfetto in alcune situazioni difensive ed in marcatura su Vardy che si lascia sfuggire a fine primo tempo.

Non perfetto in alcune situazioni difensive ed in marcatura su Vardy che si lascia sfuggire a fine primo tempo. Bastoni 6.5. Incredibile statistica nei contrasti vinti: 70. Gioca da terzino sinistro in fase di costruzione di manovra dal basso.

Incredibile statistica nei contrasti vinti: 70. Gioca da terzino sinistro in fase di costruzione di manovra dal basso. Luis Henrique 6.5. Assist per Zielinski al 31′. Padroneggia nei duelli con Pezzella. Darmian 6 (dal 60′).

Assist per Zielinski al 31′. Padroneggia nei duelli con Pezzella. Frattesi 5.5. Non fa la differenza nel gioco, asseconda la manovra senza mai dare del suo. Mkhitaryan 6 (dal 60′).

Non fa la differenza nel gioco, asseconda la manovra senza mai dare del suo. Zielinski 7.5. Raddoppia con un tiro di sinistro che, dalla distanza, beffa Audero che non legge la traiettoria.

Raddoppia con un tiro di sinistro che, dalla distanza, beffa Audero che non legge la traiettoria. Sucic 6.5. Ha vinto più sfide (8) durante la partita, lotta senza sosta nei duelli a centrocampo.

Ha vinto più sfide (8) durante la partita, lotta senza sosta nei duelli a centrocampo. Dimarco 7. Assist per Lautaro, si rende indispensabile nella manovra offensiva nerazzurra.

Assist per Lautaro, si rende indispensabile nella manovra offensiva nerazzurra. Martinez 7. Sblocca la gara al 16′ con un colpo di testa da calcio d’angolo. Bonny 6 (dal 74′).

Sblocca la gara al 16′ con un colpo di testa da calcio d’angolo. Esposito 5.5. Ha perso più sfide (7) nel corso della gara. Prova a giocare da esterno sinistro per allargare la difesa avversaria ma con pochi spunti offensivi degni di nota. Thuram 6 (dal 60′).

I top e flop della Cremonese

Audero 5. Colpevole sul gol subito da Zielinski: non legge la traiettoria.

Colpevole sul gol subito da Zielinski: non legge la traiettoria. Baschirotto 5.5. Errore di marcatura su Lautaro in avvio.

Errore di marcatura su Lautaro in avvio. Folino 5.5. Complice di Baschirotto nell’errore in marcatura su Lautaro.

Complice di Baschirotto nell’errore in marcatura su Lautaro. Vardy 6. Prova a scuotere la squadra con qualche progressione offensiva ma non si rende pericoloso in avanti.

