Cremonese-Milan 0-2, pagelle: Pavlovic salva il Diavolo, Audero si arrende solo al 90', Leao sbaglia tutto tranne il gol al 93'

I top e flop: Pavlovic e Modric salvano i rossoneri che a 4' dalla fine erano in procinto di pareggiare. Bonazzoli non basta alla Cremonese, Audero super su Leao e Pulisic

Ottantanove minuti di noia, interrotta da errori sotto porta e prodezze di Audero, e tutte le emozioni di Cremonese-Milan racchiuse al 90′ e nel recupero: un’inzuccata allo scadere di Pavlovic regala al Milan un successo pesantissimo, sfatando la “maledizione” con le piccole. Vince 2-0 il Diavolo grazie al gol in contropiede di Leao su assist di Nkunku al 93′, ma che fatica. Aggressiva e determinata la squadra di Nicola che ha avuto anche le sue occasioni, abulico e sprecone il Milan con Leao in giornata no. Aveva ragione Capello a rimproverare Allegri e a bocciare l’intuizione di schierare il portoghese centravanti. Leao si è divorato una palla gol colossale ed ha sbagliato altre occasioni da rete prima di centrare il gol del 2-0 (il nono stagionale). Coinvolto nella mattinata-no anche Pulisic ed ecco che dell’attacco rossonero non è rimasto quasi più niente, con Fullkrug entrato nella ripresa, prima del finale che ha punito fin troppo i grigiorossi, lasciando il Milan a -10 dall’Inter in vista del derby di domenica.

Cremonese-Milan, la chiave tattica

Il Milan parte con il 3-5-2 ma dall’entrata in campo di Fullkrug (dal 62′) passa al 4-3-3 con l’attaccante tedesco che copre il ruolo di prima punta e Pulisic e Leao ai lati. Ricci, Modric e Rabiot giocano a centrocampo mentre Bartesaghi viene abbassato in difesa per comporre la linea dei quattro. La Cremonese si rende pericolosa nel primo tempo ma cala di intensità nella seconda metà di gioco fino al fischio finale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Cremonese-Milan

Leao e Pulisic tornano titolari insieme

I progetti iniziali di Allegri erano di vedere durante il corso della stagione il tandem fisso d’attacco Leao-Pulisic ma, complici gli infortuni dell’uno e dell’altro, il tecnico rossonero ha potuto contare su questa coppia soltanto per 377 minuti in stagione, prima della gara odierna con la Cremonese.

I due sono solo quattro le volte in cui hanno giocato insieme da titolare, oltre a vari spezzoni di gara, e i risultati non sono dalla loro parte: Pulisic è fermo dal 2026 come reti e la coppia d’attacco, insieme, ha prodotto soltanto due reti nel complesso.

Clicca qui per le statistiche di Cremonese-Milan

I top e flop della Cremonese

Audero 6.5. Nel primo tempo salva a tu per tu, in uscita, prima su Leao – che spedisce fuori – poi si immola su Pulisic salvando il risultato. Incolpevole sulle due reti subite nel finale di gara.

Nel primo tempo salva a tu per tu, in uscita, prima su Leao – che spedisce fuori – poi si immola su Pulisic salvando il risultato. Incolpevole sulle due reti subite nel finale di gara. Bonazzoli 6.5. Si rende pericolosissimo in area, fa tremare la difesa rossonera a suon di occasioni che però non realizza.

Si rende pericolosissimo in area, fa tremare la difesa rossonera a suon di occasioni che però non realizza. Vardy 6. Nel primo tempo è abile nel fornire palloni interessanti ai compagni nel reparto offensivo.

Clicca qui per le ultime news sulla Cremonese

Le pagelle del Milan

Maignan 6. Abile a tenere la porta inviolata in un lunch match infuocato per l’attacco della Cremonese.

Abile a tenere la porta inviolata in un lunch match infuocato per l’attacco della Cremonese. Tomori 5.5. Va un po’ a vuoto sulle marcature, sbaglia molti cross e passaggi lunghi. Athekame sv. (dal 79′).

Va un po’ a vuoto sulle marcature, sbaglia molti cross e passaggi lunghi. De Winter 6.5. Il più pulito in fase di impostazione nei tre dietro.

Il più pulito in fase di impostazione nei tre dietro. Pavlovic 6.5. Tiene botta su Bonazzoli anche se non si rende impeccabile in alcune letture difensive. rete decisiva con colpo di testa in area al 90′ su un traversone.

Tiene botta su Bonazzoli anche se non si rende impeccabile in alcune letture difensive. rete decisiva con colpo di testa in area al 90′ su un traversone. Saelemaekers 5.5. Poco incisivo nei dribbling e nel guadagnare profondità. Fullkrug sv. (dal 62′). Entra e dopo poco si fa male al ginocchio scivolando a terra.

Poco incisivo nei dribbling e nel guadagnare profondità. Fofana 6.5. Recupera palloni e serve passaggi filtranti verso gli attaccanti. Tenta la conclusione mettendo in difficoltà Audero. Ricci 6 (dal 62′).

Recupera palloni e serve passaggi filtranti verso gli attaccanti. Tenta la conclusione mettendo in difficoltà Audero. Modric 7. Elegante nello stile, attento nella costruzione del gioco e ad anticipare gli avversari. Assist decisivo per Pavlovic nel finale di gara.

Elegante nello stile, attento nella costruzione del gioco e ad anticipare gli avversari. Assist decisivo per Pavlovic nel finale di gara. Rabiot 6. Nel secondo tempo tenta qualche falcata in più in fase offensiva andando anche ad attaccare l’area di rigore sui possibili traversoni.

Nel secondo tempo tenta qualche falcata in più in fase offensiva andando anche ad attaccare l’area di rigore sui possibili traversoni. Bartesaghi 5.5. Disattento in marcatura in area sui traversoni avversari.

Disattento in marcatura in area sui traversoni avversari. Leao 5.5. Sotto rete si divora nel primo tempo una clamorosa occasione a tu per tu con Audero: spara fuori sbagliando tutto. Al 92′ riparte in contropiede e su assist di Nkunku realizza la rete del raddoppio (nona rete in campionato).

Sotto rete si divora nel primo tempo una clamorosa occasione a tu per tu con Audero: spara fuori sbagliando tutto. Al 92′ riparte in contropiede e su assist di Nkunku realizza la rete del raddoppio (nona rete in campionato). Pulisic 5.5. Timido sotto rete e poco incisivo in fase realizzativa. Cicca, a fine primo tempo, un’occasione in cui è lanciato in profondità a tu per tu con Audero che intercetta. Esce distrutto dalla stanchezza al 79′. Nkunku 6. (dal 79′). Riparte in contropiede al 92′ e serve un assist per Leao.

Clicca qui per le ultime news sul Milan