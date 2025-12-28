Cremonese-Napoli 0-2, pagelle: Hojlund re Mida, Vardy imbavagliato, Conte resta aggrappato alla vetta

Hojlund realizza (di destro) una doppietta in soli 45', Politano fa nascere due occasioni gol con cross dalla destra. Male Terracciano e Baschirotto

Due lampi di Hojlund, altra vittoria degli azzurri e un 2025 che si chiude in modo stellare per Antonio Conte. Dopo il successo a Riyadh in Supercoppa, il Napoli batte anche la Cremonese, nell’ultima gara dell’anno, e fuori casa fa 2-0 in soli 45′ di gioco. Il bomber danese si fa trovare due volte nel posto giusto al momento giusto: al 13′ sfrutta una deviazione della difesa della Cremonese, sul tiro di Spinazzola, per poi appoggiare a porta sguarnita; al 45′ in girata trafigge Audero dopo un tocco fortuito e rimpallo di McTominay. Si conferma lo stato di forma debordante del danese che è stato protagonista assoluto di un primo tempo in cui la Cremonese ha avuto una sola chance da piazzato con Bianchetti. Il Napoli resta a -1 dal Milan, al secondo posto momentaneo in attesa della gara di stasera dell’Inter contro l’Atalanta. Gli uomini di Davide Nicola, invece, restano al 12° posto a quota 21 punti in Serie A.

Cremonese-Napoli, la chiave tattica della gara

Nella Cremonese, in campo con il 3-5-2, a sorpresa parte titolare l’ex Zerbin a centrocampo con Payero e Grassi. In attacco fuori Bonazzoli, c’è Sanabria in coppia con Vardy. Vandeputte, reduce dall’influenza, va in panchina; Ceccherini è squalificato.

Conte conferma il 3-4-3 e l’undici che ha trionfato in Supercoppa. Indisponibili Lukaku, Beukema e Olivera, che sono rimasti a Napoli. Juan Jesus vince il ballottaggio con Buongiorno ed Elmas quello con Lang.

Il Napoli allarga il gioco sfruttando entrambe le fasce con le incursioni e i cross di Politano e Spinazzola verso il centro dell’area. Infatti, proprio dai cross dalla destra, arrivano due palle gol per gli azzurri che segnano una doppietta in soli 45′.

Hojlund torna a fare doppietta dopo quasi 3 mesi

Ha fatto tutto lui: ha sbloccato di rapina, ha raddoppiato con prepotenza (due gol di destro, che non è il suo piede), ha creato scompiglio dal 1′ all’ultimo minuto in cui è rimasto in campo: se in Supercoppa l’uomo del match era stato Neres con una doppietta, è Rasmus Hojlund il protagonista assoluto di Napoli-Cremonese. Il danese abbatte a spallate la squadra di Nicola con due reti nel primo tempo e rilancia le ambizioni di Conte che resta aggrappato alla vetta. La partita è tutta o quasi nelle giocate del bomber azzurro, che fa il bello e il cattivo tempo

Era il 1° ottobre 2025 quando Rasmus Hojlund, nella gara casalinga di Champions del Napoli contro lo Sporting Lisbona, realizzò una doppietta. Al 36′ e al 76′, il danese chiuse la gara contro i portoghese: dopo quasi tre mesi, il bomber del Napoli è tornato a segnare una doppietta, questa volta fuori casa e con due reti realizzate già nel primo tempo alla Cremonese. Con la doppietta odierna, il danese raggiunge la 9a rete in 20 partite con il Napoli.

I top e flop della Cremonese

Zerbin 6. L’ex della sfida. Nel primo tempo reclama un calcio di rigore, ma invano. Gioca da mezzala sinistra di centrocampo, abile nei contrasti. Dal 60′ passa a fare il quinto di sinistra di centrocampo.

L’ex della sfida. Nel primo tempo reclama un calcio di rigore, ma invano. Gioca da mezzala sinistra di centrocampo, abile nei contrasti. Dal 60′ passa a fare il quinto di sinistra di centrocampo. Baschirotto 5. Perde i duelli fisici con Hojlund, lascia solo in area il danese in occasione del raddoppio partenopeo.

Perde i duelli fisici con Hojlund, lascia solo in area il danese in occasione del raddoppio partenopeo. Terracciano 5. Lascia libero Hojlund in area in occasione della prima rete della gara del danese.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic Savic 6.5. Abile nei lanci lunghi nelle rimesse dal fondo.

Abile nei lanci lunghi nelle rimesse dal fondo. Di Lorenzo 6. Sotto rete si divora l’occasione del 2-0 a pochi minuti dalla fine del primo tempo.

Sotto rete si divora l’occasione del 2-0 a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Rrahmani 6. In fase offensiva si rende protagonista nell’area avversaria nel gioco aereo.

In fase offensiva si rende protagonista nell’area avversaria nel gioco aereo. Juan Jesus 6.5. Abile in marcatura su Vardy. Ammonito al 34′.

Abile in marcatura su Vardy. Ammonito al 34′. Politano 7. Da due cross dalla destra nascono le occasioni dei gol del Napoli, seppur con rimpalli sfruttati poi in area da Hojlund. Mazzocchi sv. (dall’89).

Da due cross dalla destra nascono le occasioni dei gol del Napoli, seppur con rimpalli sfruttati poi in area da Hojlund. Lobotka 6.5. Domina nel gioco a centrocampo, cresce di condizione fino a pressare altissimo.

Domina nel gioco a centrocampo, cresce di condizione fino a pressare altissimo. McTominay 6.5. Al 45′ si fa trovare al centro dell’area e, su un cross di Politano, favorisce Hojlund – con assist – in un rimpallo ribattuto in rete. Cerca più volte l’imbucata in profondità per Hojlund. Ammonito.

Al 45′ si fa trovare al centro dell’area e, su un cross di Politano, favorisce Hojlund – con assist – in un rimpallo ribattuto in rete. Cerca più volte l’imbucata in profondità per Hojlund. Ammonito. Spinazzola 6.5. Gran ritmo e intensità, domina sulla fascia sinistra. Gutierrez 6 (dal 45′ 2T).

Gran ritmo e intensità, domina sulla fascia sinistra. Neres 6. Prova più volte a rendersi pericoloso ma viene chiuso dalla difesa avversaria.

Prova più volte a rendersi pericoloso ma viene chiuso dalla difesa avversaria. Elmas 6. Di raccordo, crea densità in fase offensiva. Sostituito dal 51′ per rifiatare. Lang 6 (dal 51′).

Di raccordo, crea densità in fase offensiva. Sostituito dal 51′ per rifiatare. Hojlund 8.5. Padrone del ruolo, ragiona molto in fase di costruzione e realizza una doppietta. Entrambe le reti le realizza con il destro, seppur mancino. Lucca sv. (dall’89’).

