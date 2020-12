Serie A: Crotone-Napoli, probabili formazioni

Trasferta insidiosa per il Napoli, contro un Crotone che non ha ancora vinto in campionato ma più volte ha messo in difficoltà le ‘grandi’. Gennaro Gattuso, dopo la grande vittoria contro la Roma, punta a trovare la continuità giusta per restare agganciato al treno delle prime, mentre Giovanni Stroppa (altro ex milanista) punterà sul diìuo Simy-Messias per sgambettare i partenopei.

Si gioca allo stadio Ezio Scida di Crotone, alle 18 di domenica.

Crotone-Napoli, probabili formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

OMNISPORT | 05-12-2020 10:33