Serie A: Crotone-Parma, le probabili formazioni

Crotone-Parma, in programma martedì alle 18.30, apre la tredicesima giornata di Serie A. Per la sfida salvezza Benali non recupera in tempo, a centrocampo per i pitagorici ci saranno Molina, Petriccione e Messias. In attacco spazio a Simy e Riviere.

Nel Parma possibile ritorno dal 1′ di Karamoh al fianco di Inglese, mentre Gervinho potrebbe accomodarsi in panchina. A centrocampo Kucka, Brugman e Kurtic, Brunetta sulla trequarti.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Messias, Reca; Simy, Riviere.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Brunetta; Inglese, Karamoh.

OMNISPORT | 22-12-2020 08:10