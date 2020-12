Serie A: Crotone - Spezia, probabili formazioni

Padroni di casa ancora in cerca dei primi tre punti in campionato: nelle ultime tre gare, tre sconfitte consecutive, zero gol segnati e ben sette subiti. Sta sicuramente meglio lo Spezia di Italiano che si presenta allo Scida con 10 punti; i liguri tra l’altro, in trasferta, hanno già fatto male a Benevento e Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

OMNISPORT | 11-12-2020 09:59