Serie A, da Vardy a Yildiz, da Leao a Nico Paz: la n.10 torna agli artisti ma ci sono delle eccezioni

Torna ad accendere la fantasia la gloriosa casacca che fu di Pelè e tanti alti campioni. Non c'è nel Napoli e nella Roma in omaggio a Maradona Totti

Era solo lo scorso anno quando a leggere chi indossare la gloriosa maglia n.10 in serie A si trovava di tutto, da Fazzini a Karlsson, da Viola a Caprari, da Pierini a Mitrovic e Oudin. Certo, colpa anche dell’assenza di tanti big ma un’inversione di tendenza c’è stata quest’anno. Quella casacca storica che è appartenuta ai Maradona, Zico, Platini, Pelé e Maradona, Rivera e Roberto Baggio, Zola e Mancini, Totti e Mancini ora ha qualche padrone più degno in più.

Manca la 10 del Napoli e della Roma

A Napoli e a Roma la 10 non c’è più e non da oggi. In azzurro l’ha messa in allenamento (e poi stop) De Bruyne, l’ultimo a indossarla fu Sosa quando il Napoli salì dalla C alla B. Poi, la maglia indossata per 7 anni dal re Diego rimase in bacheca. Idem a Roma con Totti (che inizialmente alla Roma prese il 20 perché il 10 l’aveva Giannini). Non ha osato neanche Dybala che ha il 21, come nella Juve all’inizio.

Da Yildiz a Nico Paz, la fantasia torna al potere

Il segnale forte arriva invece dalla Juve, che non ha mai ritirato la 10 di Platini e Del Piero: Pogba, che non era un 10 tradizionale, la indossò in un secondo tempo e poi se ne andò. Anche Dybala non è durato molto, con addosso il 10 della Juve. Ora è di Yildiz e gli calza a pennello. Così come sta bene nel Milan a Leao e nell’Inter a Lautaro Martinez. Simbolo della fantasia al potere anche Nico Paz, che ha preso il 10 indossato l’anno scorso da Cutrone al Como (lui aveva il 79). Con tutto il rispetto sta meglio all’argentino.

Anche Vardy sceglie la 10

Nella Cremonese è di oggi la scelta di affidare la 10 alla stella Vardy. Il 10 che nel Bologna fu di Baggio e poi di Signori, adesso è di Bernardeschi, bisogna arrangiarsi. Le altre hanno fatto scelte proporzionate a rose, nomi e possibilità. Nell’Atalanta, il 10 è del serbo naturalizzato tedesco Samardzic, nella Fiorentina è di un islandese, Gudmundsson. Il 10 del Genoa è Messias, quello del Parma lo spagnolo Adrian Bernabè, infine l’ivoriano N’Dri (Lecce) o il senegalese Niasse (Verona).