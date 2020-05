Serie A, dal ministro Spadafora una conferma e nuove polemiche

Non accennano a placarsi le polemiche sulla ripartenza della serie A, con il ministro dello Sport che ancora una volta ha risposto ai vertici del calcio italiano (in questo caso rappresentati dal presidente della Figc). A poche ore dall’intervista di Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio che aveva espresso tutte le proprie perplessità sul nuovo protocollo ai microfoni della ‘Rai’, è infatti arrivata la replica di Vincenzo Spadafora.

“Oggi, con mia grande sorpresa, abbiamo capito che la Lega ha delle difficoltà ad attuare il protocollo proposto, ma è una cosa che ci hanno proposto loro“, ha infatti sottolineato il ministro a ‘Stasera Italia’, programma ospitato da ‘Rete 4’. “Il protocollo previsto non è irrealizzabile o troppo rigido”, ha aggiunto.

Il ministro ha quindi manifestato il suo punto di vista sul famigerato protocollo di cui Gravina ha contestato alcuni passaggi nel corso della giornata: “Sono misure legate al distanziamento e ad altre piccole cose per riaprire in sicurezza e permettere di ricominciare”.

“Lunedì ripartono gli sport di squadra. Gli atleti possono allenarsi, ma distanziati – ha ribadito Spadafora -. Se la Figc ritiene che le condizioni per l’autoisolamento manchino, allora adotti le regole degli altri sport di squadra”.

“L’autoisolamento può anche non esserci, per noi non è un problema. Se la curva del contagio ce lo consentirà, massima disponibilità da parte nostra nel rivedere queste regole. Nessun ostruzionismo e nessuna volontà di creare difficoltà”, ha tranquillizzato il ministro.

Che ha anche confermato una data ormai ampiamente nota: “Il 18 maggio riprenderanno tutti gli allenamenti degli sport di squadra. Incluso il calcio”.

E anche sulla ripresa del campionato sono arrivate importanti conferme: “Non vedo perché non si debba ricominciare il 13 giugno“.

