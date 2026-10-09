Darmian al Bologna è un momento (tristemente storico): è l’unico italiano in serie A ad aver giocato i Mondiali

L’ex giocatore dell’Inter ha appena firmato per il Bologna (va a sostituire l’infortunato Holm), è l’unico italiano in serie A ad aver giocato i Mondiali: il dato è un avvertimento a Mancini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

I Mondiali del 2014 sono un ricordo ormai lontanissimo, quasi svanito. L’ultima volta dell’Italia risale a oltre 12 anni fa e i giocatori azzurri che hanno avuto la possibilità di giocare la rassegna iridata ormai si contano sulle dita di una mano. Fino a qualche giorno fa, non c’era nessun italiano in serie A ad aver giocato la Coppa del Mondo. Ora a colmare quella lacuna ci pensa Matteo Darmian. Ma è un dato che rischia davvero di mettere in imbarazzo il calcio italiano.

Darmian al Bologna dopo l’infortunio di Holm

Matteo Darmian è da qualche ora un giocatore del Bologna. L’ex esterno dell’Inter si aggrega alla squadra di Raffale Palladino con un contratto che lo lega fino all’estate 2027. Una scelta che la formazione felsinea ha fatto puntando sull’esperienza del giocatore dopo aver perso per infortunio Emil Holm. L’ex giocatore anche della Juventus si è fermato per un problema alla coscia destra che lo terrà lontano dai campi almeno per 4 mesi. E allora Darmian che da tempo stava cercando una nuova opportunità, a 37 anni arriva a coprire un’emergenza importante e potrebbe scendere già in campo nella trasferta contro il Lecce in programma domenica 11. Poi subito un match del cuore per lui visto che sabato 17 ottobre al Dall’Ara arriva la sua ex Inter.

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Unico italiano in serie A ad aver giocato i Mondiali

Il ritorno in serie A di Matteo Darmian segna un momento (tristemente) storico per il nostro calcio visto che l’esterno sarà l’unico italiano nel massimo campionato ad aver disputato i Mondiali. Del resto l’ultima apparizione italiana risale al 2014 e dei 23 convocati di Cesare Prandelli per la Coppa del Mondo in Brasile quelli in attività ormai si contano sulle dite di una mano. Tra questi c’è Lorenzo Insigne che ha accettato la sfida della Sampdoria in serie B e tra i cadetti c’è anche Mattia Perin che dopo una lunga militanza alla Juventus ha scelto il Palermo. Poi all’estero ci sono Mario Balotelli che veste la maglia dell’Al Ittifaq e in Qatar gioca Marco Verratti con l’Al-Arabi.

Una possibilità di tornare nel massimo campionato ce l’ha ancora Mattia De Sciglio che figura nella lista degli svincolati mentre tutto il resto ha appeso da più o meno tempo gli scarpini al chiodo. Tra questi ci sono Buffon, De Rossi (ora sulla panchina del Genoa), Pirlo (anche lui nelle vesti di allenatore ma in Qatar), Antonio Cassano e Ciro Immobile che solo qualche mese fa ha dato l’addio al calcio giocato.

Il messaggio a Mancini

La sola presenza di Darmian come italiano a giocare in serie A è un dato che deve far riflettere e che deve servire da monito anche per il futuro. Probabilmente una “statistica del genere” non è mai stata neanche presa in considerazione con l’Italia che è sempre stata una presenza, spesso importante, nel calcio che conta a livello internazionale. Ma ora le cose sono cambiate e in maniera netta, non si può più dare nulla per scontato. Toccherà a Mancini riuscire a cancellare questa statistica ma serviranno ancora diversi anni e nel frattempo in serie A potrebbe non esserci nessun italiano ad aver vissuto la gioia dell’azzurro sul palcoscenico di una Coppa del Mondo.