Serie A, date e orari ultima giornata: si gioca dal venerdì a domenica sera, ecco quando tocca a Juventus e Milan

La Lega ha ufficializzato, stavolta senza polemiche di sorta, date e orari dell’ultima giornata di serie A. Il turno verrà spamato su tre giorni, da lunedì a domenica sera, e frazionato negli orari mantenendo la contemporaneità solo per le gare in cui sono coinvolte squadre con lo stesso obiettivo.
Lotta Champions e salvezza di domenica sera
Ad aprire il turno sarà venerdì sera Fiorentina-Atalanta, che non conta più per nessuno essendo i viola salvi e la Dea in Conference League. Sabato due partite: alle 18 ultima passerella per i campioni d’Italia dell’Inter sul campo del Bologna e alle 20.45 Lazio-Pisa. Domenica tre slot. alle 15 Parma-Sassuolo, che non mette niente in palio, alle 18 Napoli-Udinese con gli azzurri già aritmeticamente in Champions (anche se puntano a conservare il secondo posto).
Tutte le partite più importanti si giocano domenica sera. Alle 20.45 le sfide per gli ultimi due posti rimasti per la Champions League, ovvero Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma più i due che decideranno la salvezza, ovvero Cremonese-Como e Lecce-Genoa.
Date e orari ultima giornata di A
Questo il quadro completo:
22/05/2026 Venerdi 20.45 Fiorentina – Atalanta DAZN
23/05/2026 Sabato 18.00 Bologna – Inter DAZN
23/05/2026 Sabato 20.45 Lazio – Pisa DAZN/SKY
24/05/2026 Domenica 15.00 Parma – Sassuolo DAZN
24/05/2026 Domenica 18.00 Napoli Udinese DAZN
24/05/2026 Domenica 20.45 Cremonese Como DAZN
24/05/2026 Domenica 20.45 Lecce Genoa DAZN/SKY
24/05/2026 Domenica 20.45 Milan Cagliari DAZN
24/05/2026 Domenica 20.45 Torino Juventus DAZN/SKY
24/05/2026 Domenica 20.45 Verona Roma