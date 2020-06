Serie A, decisa la strategia in caso di nuova sospensione

Il campionato di Serie A sta per riprendere dopo i tre mesi di sosta per la pandemia di Coronavirus, ma all’interno della Lega si pensa all’eventualità peggiore, ovvero quella di una nuova interruzione, che a quel punto sarebbe definitiva, qualora la curva dei contagi tornasse a salire.

Così durante l’assemblea svoltasi nel pomeriggio di venerdì i club hanno condiviso a grande maggioranza il piano B, quello relativo alla malaugurata chiusura anticipata del campionato. Sedici società (quattro le astenute) hanno votato il piano che prevede, in caso di stop, se non ci saranno verdetti già aritmeticamente assegnati dal campo, la mancata assegnazione dello scudetto e il blocco delle retrocessioni. Bocciata, quindi, la tanto discussa ipotesi dell’algoritmo.

Al fine di rispettare la volontà e le esigenze dell’Uefa, che richiederebbe una classifica finale per conoscere le partecipanti alle coppe europee della stagione successiva, la graduatoria conclusiva verrebbe formulata grazie al calcolo della media punti (in casa e in trasferta) moltiplicata per le rispettive partite mancanti.

Per l’approvazione definitiva si attende il verdetto del Consiglio Federale, che intanto nella giornata di venerdì ha detto sì alla storica novità delle cinque sostituzioni per squadra possibili già dalle semifinali di Coppa Italia del 12 e 13 giugno.

Sembra però facile immaginare il verdetto positivo della Federcalcio, visto che in quest’ottica si era già espresso nei giorni scorsi il presidente Gabriele Gravina affrontando il delicato tema legato a un’eventuale nuova sospensione del campionato e all’utilizzo del chiacchierato “algoritmo”: “Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta, non ritengo giusto cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare, con club che magari ne hanno giocate di meno rispetto ad altri. Sarà ispirato a un principio di equità e buon senso. Se non vogliamo chiamarlo algoritmo chiamiamolo criterio per la definizione delle graduatorie ispirato al merito sportivo”.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 22:23