Giudice Sportivo Serie A: tre calciatori squalificati, la decisione su Allegri dopo Milan-Lazio

Il tecnico rossonero sarà in panchina in Coppa Italia, ma salterà la prossima trasferta di campionato: mano pesante ai danni della Roma dopo la gara interna persa con il Napoli

La Lega Calcio ha ufficialmente reso note le decisioni del giudice sportivo relative ai provvedimenti assunti dalla classe arbitrale nel corso del weekend della 13a giornata di Serie A. Dai tre calciatori squalificati per il prossimo turno di campionato alle ammende arrivate ai club a titolo di responsabilità oggettiva. Ecco la decisione su Massimiliano Allegri, espulso nel finale concitato di Milan-Lazio.

Serie A, i calciatori squalificati per la 14a giornata

Espulso nel corso della sfida tra Parma e Udinese, Mariano Troilo è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo della Lega Serie A e non prenderà parte alla delicatissima trasferta di Pisa, in programma lunedì 8 dicembre alle ore 15. Sarà regolarmente a disposizione per gli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Giallo pesante, invece, per Marin Pongracic e Roberto Gagliardini, che erano diffidati e sono stati squalificati in vista del prossimo weekend. Il difensore viola salterà la gara di Reggio Emilia con il Sassuolo di Fabio Grosso, mentre l’ex centrocampista dell’Inter non ci sarà contro l’Atalanta di Raffaele Palladino sabato alle 20:45.

Qui di seguito i calciatori squalificati per la 14a giornata del campionato di Serie A:

Marin Pongracic (Fiorentina)

(Fiorentina) Mariano Troilo (Parma)

(Parma) Roberto Gagliardini (Hellas Verona)

Gli allenatori squalificati: una giornata ad Allegri, più un’ammenda pesante

Dopo le polemiche che hanno caratterizzato il finale di Milan-Lazio, per l’episodio legato al fallo di mano di Pavlovic, arriva l’attesa sanzione per Massimiliano Allegri, espulso al momento dell’on field review dall’arbitro Collu. Una giornata di squalifica e 10.000€ di ammenda per l’allenatore del Milan, “per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una “on field review”, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l’Arbitro nell’area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”.

Sponda biancoceleste, multa di 5.000€ e un turno di stop per il vice di Sarri, Marco Ianni, “per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all’atteggiamento provocatorio dell’allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest’ultimo”.

Una giornata di squalifica per Nicola Beati dell’Hellas Verona, “per avere, al 13° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale”, e Kosta Runjaic dell’Udinese, “per avere, al 47° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale”. Il tecnico friulano sarà regolarmente in panchina stasera contro la Juventus in Coppa Italia.

I club multati dopo l’ultimo turno: mano pesante ai danni della Roma

Qui di seguito la nota ufficiale del giudice sportivo della Lega Serie A, che ha sanzionato anche molti club dopo la 13a giornata di campionato, a partire dalla Roma dei Friedkin: “Ammenda di € 10.000,00 alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 50° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

“Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. INTER per aver suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti di altra tifoseria. Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco. Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato tre bottigliette di plastica, due bicchieri di plastica semipieni ed un accendino nel recinto di giuoco”, si legge.

E poi ancora: “Ammenda di € 3.000,00 alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco. Ammenda di € 2.000,00 alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco. Ammenda di € 2.000,00 alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio del primo tempo. Ammenda di € 2.000,00 alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa un minuto l’inizio del primo tempo”.