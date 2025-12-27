Serie A, le partite di oggi: dove vedere Parma-Fiorentina e Pisa-Juventus

Il programma completo della diciassettesima giornata di Serie A: riflettori puntati sul big-match tra Atalanta e Inter, il programma completo

Dopo Natale e Santo Stefano, la Serie A torna protagonista con la diciassettesima giornata, in programma da sabato 27 a lunedì 29 dicembre. Il big-match del turno è alla New Balance Arena, dove l’Atalanta ospita l’Inter di Chivu. Trasferta per la Juventus, attesa dal Pisa, mentre il Milan sarà di scena nel lunch match contro il Verona. Il Napoli, reduce dal successo in Supercoppa Italiana, farà visita alla Cremonese. Chiuderà il turno la Roma, che ospiterà il Genoa all’Olimpico.

Serie A, il programma della 17ª giornata

Parma-Fiorentina 27 dicembre ore 12:30 DAZN Lecce-Como 27 dicembre ore 15 DAZN Torino-Cagliari 27 dicembre ore 15 DAZN Udinese-Lazio 27 dicembre ore 18 DAZN Pisa-Juventus 27 dicembre ore 20:45 DAZN/SKY Milan-Verona 28 dicembre ore 12:30 DAZN Cremonese-Napoli 28 dicembre ore 15 DAZN Bologna-Sassuolo 28 dicembre ore 18 DAZN/SKY Atalanta-Inter 28 dicembre ore 20:45 DAZN Roma-Genoa 29 dicembre ore 20:45 DAZN/SKY

Le partite di oggi, sabato 27 dicembre

Il Parma, dopo il turno di riposo forzato a causa dell’impegno in Supercoppa del Napoli, torna in campo con l’obiettivo di fare punti preziosi in chiave salvezza. Di fronte ci sarà la Fiorentina, reduce dal largo successo sull’Udinese ma ancora fanalino di coda, alla ricerca di continuità per provare a uscire dall’ultima posizione.

Anche Lecce e Como tornano in campo dopo il riposo forzato dell'ultimo turno, dovuto agli impegni di Inter e Milan in Supercoppa. I salentini arrivano da una fase di crescita dopo un avvio poco convincente, mentre i lariani hanno avuto tempo per smaltire i due ko consecutivi contro Inter e Roma.

Il Torino, in netta ripresa, ospita il Cagliari. I granata hanno ritrovato serenità grazie alle due vittorie consecutive contro Cremonese e Sassuolo, ma ora sono chiamati a dare continuità. I sardi arrivano alla sfida con qualche rammarico, dopo il pareggio contro il Pisa, maturato a pochi giorni dalla sconfitta nei minuti finali contro l'Atalanta.

Si prosegue con Udinese-Lazio, confronto tra due squadre in cerca di riscatto dopo i passi falsi dell'ultimo turno. I friulani arrivano dal pesante ko contro la Fiorentina, risultato che ha spinto la società a optare per il ritiro già dal Natale. La Lazio, invece, è reduce dallo 0-0 contro la Cremonese.

confronto tra due squadre in cerca di riscatto dopo i passi falsi dell’ultimo turno. I friulani arrivano dal pesante ko contro la risultato che ha spinto la società a optare per il ritiro già dal Natale. La Lazio, invece, è reduce dallo 0-0 contro la Prosegue la risalita della Juventus in classifica, ora quinta con 29 punti all’attivo: dopo i successi contro Bologna e Roma, i bianconeri cercano continuità nel confronto con il neopromosso Pisa, penultimo e senza vittorie da cinque turni.

Le partite di domani, domenica 28 dicembre

Dopo l’eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana, il Milan torna in campo nel lunch match. Avversario il Verona: l’obiettivo per la squadra di Allegri è ritrovare la vittoria, che manca da due gare. Gli scaligeri, invece, arrivano da due successi consecutivi, ma restano pienamente coinvolti nella lotta salvezza.

Trasferta per il Napoli di Conte, fresco vincitore della Supercoppa Italiana dopo i successi su Milan e Bologna. Gli azzurri faranno visita alla Cremonese con l'obiettivo di riscattare il ko in campionato della 15esima giornata contro l'Udinese. I grigiorossi, invece, cercano il ritorno al successo dopo la sconfitta con il Torino e lo 0-0 contro la Lazio.

Momento di flessione per il Bologna di Italiano, chiamato a smaltire il ko in finale di Supercoppa contro il Napoli e a ritrovare continuità in campionato, dove la vittoria manca da tre turni. I felsinei arrivano da due sconfitte contro Cremonese e Juventus, intervallate dal pari con la Lazio. L'occasione per ripartire è la sfida al Sassuolo, reduce dal ko di misura contro il Torino.

di Italiano, chiamato a smaltire il ko in finale di Supercoppa contro il Napoli e a ritrovare continuità in campionato, dove la vittoria manca da tre turni. I felsinei arrivano da due sconfitte contro e , intervallate dal pari con la . L’occasione per ripartire è la sfida al , reduce dal ko di misura contro il Big match di giornata tra Atalanta e Inter, due squadre in un buon momento di forma. I bergamaschi sembrano aver trovato continuità in campionato, come dimostrano le vittorie contro Cagliari e Genoa. Prova impegnativa contro i nerazzurri, capolista e chiamati a dare seguito ai tre successi consecutivi ottenuti contro Pisa, Como e Genoa.

La partita di lunedì 29 dicembre

Il turno si chiude all’Olimpico con Roma-Genoa. I giallorossi incassano il terzo ko nelle ultime cinque giornate, l’ultimo contro la Juventus di Spalletti. Il Genoa, dopo il momento di entusiasmo legato all’arrivo di De Rossi, è tornato a collezionare risultati negativi, con due sconfitte consecutive contro Inter e Atalanta.

