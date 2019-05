Serie A, dieci squalificati

Il giudice sportivo ha reso note le sanzioni disciplinari dopo la penultima giornata di serie A.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BARBA Federico (Chievo Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, al 38° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERNARDESCHI Federico (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PEZZELLA Giuseppe (Genoa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORREA Carlos Joaquin (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

HATEBOER Hans (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Decima sanzione).

MARQUES LOUREIRO Allan (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MATUIDI Blaise (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STEPINSKI Mariusz Pawel (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZEEGELAAR Marvin Romeo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 21-05-2019 16:51