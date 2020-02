Serie A, dieci squalificati

Il giudice sportivo ha annunciato le sanzioni disciplinari dopo la 22esima giorna di campionato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMRABAT Sofyan (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

BEHRAMI Valon (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIGARINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ELJIF Elmas (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POLI Andrea (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO Cristian (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

TORREGROSSA Ernesto (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 04-02-2020 15:47