Serie A, domani si svela il calendario: il regolamento e dove vederlo, novità sui derby

Tutto pronto per il sorteggio del calendario di A: dalle novità sul regolamento alle variabili del tennis nell'algoritmo. Tutto quello che c'è da sapere sull'evento

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Con la stagione appena conclusa messa alle spalle, è già tempo di pensare al prossimo campionato di Serie A. La promozione del Monza tramite i playoff di Serie B completa il quadro delle 20 partecipanti alla Serie A 2026/2027, e la Lega ha tutte le tessere del mosaico per comporre il calendario. Domani, venerdì 5 giugno, verranno svelate le sfide e i big match della prossima stagione con il sorteggio del calendario. Ma questa edizione del sorteggio porta con sé anche una novità significativa, con il tennis che entra ufficialmente nell’algoritmo. Una scelta figlia del caos che ha segnato la fine di questa stagione, tra derby spostati, prefetti e polemiche che hanno raggiunto i piani alti della politica nazionale.

Dove e quando vedere il sorteggio del calendario

Il calendario della Serie A 2026/2027 verrà svelato ufficialmente domani, venerdì 5 giugno alle 18:30 nel Teatro Regio di Parma, durante la terza edizione del Festival della Serie A che inizierà proprio venerdì e proseguirà per tutto il weekend in città. Un evento ormai diventato appuntamento fisso, al quale saranno presenti il presidente della Serie A Ezio Simonelli, l’amministratore delegato Luigi De Siervo e gli ambasciatori della Lega Fabio Capello e Ciro Ferrara, che commenteranno le partite in diretta. La conduzione è stata affidata a Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. Per seguire la presentazione da casa in diretta, l’evento sarà visibile in diretta in chiaro sui canali ufficiali della Lega Serie A tramite YouTube e sito ufficiale, ma anche su SportItalia e Mediaset. Gli abbonati a DAZN, Sky e NOW potranno seguire l’evento in live streaming, con approfondimenti e interviste.

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Le date della Serie A 2026/27

Il campionato di Serie A 2026/2027 inizierà nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. La prima giornata è in programma domenica 23 agosto. Nel mezzo della stagione ci saranno due turni infrasettimanali, previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027. Modifiche anche per le soste per le partite delle nazionali. Saranno tre in totale, con la prima che sarà raddoppiata rispetto al solito. Infatti la Uefa ha deciso di unire le due soste che solitamente erano in programma a settembre e a ottobre. La sosta raddoppiata farà saltare le partite del 27 settembre e del 4 ottobre. Le altre due invece sono piazzate a metà novembre e fine marzo. C’è anche la sosta natalizia per il 26-27 dicembre 2026.

Il regolamento e le novità per i derby: il tennis entra nell’algoritmo

Saranno 380 le partite che daranno vita al prossimo campionato: 20 squadre al via, 10 incontri per turno, 38 giornate totali. La struttura è quella classica del girone unico all’italiana, con andata e ritorno per ogni accoppiamento. La vera novità riguarda però il posizionamento dei derby nel calendario, ed è la diretta conseguenza delle polemiche che hanno infiammato l’Italia nelle ultime settimane della stagione appena conclusa con la sovrapposizione del derby di Roma, decisivo per la lotta Champions, e la finale degli Internazionali di Tennis a due passi dall’Olimpico. Il cortocircuito si era manifestato già a novembre con l’anticipo forzato del derby di Torino in concomitanza con le ATP Finals.

Per evitare che si ripetano situazioni simili, la Lega Serie A ha deciso di introdurre nell’algoritmo che genera i calendari anche i vincoli tennistici: dalla stagione 2026/27, il software escluderà automaticamente la possibilità di disputare i derby di Roma e Torino nelle settimane in cui si svolgono le ATP Finals e gli Internazionali d’Italia. La misura punta a evitare problemi di ordine pubblico. Provvedimento che si estende anche alla Coppa Italia e nel 2027 la finale della competizione non si sovrapporrà agli Internazionali d’Italia.