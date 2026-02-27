Serie A, dove vedere Parma-Cagliari in tv e in streaming, il programma con gli orari

Il programma completo della 27esima giornata: l'Inter attende il Genoa, lunch match allo Zini per il Milan. Riflettori puntati su Roma-Juventus

Si parte con la 27esima giornata di Serie A, che si aprirà con l’anticipo tra Parma e Cagliari. Tre gare in programma sabato, a partire dal Como che ospita il Lecce al Sinigaglia. Si prosegue con la sfida Verona-Napoli, mentre l’Inter ospita il Genoa di De Rossi a San Siro. Altre quattro sfide in programma domenica. Lunch match allo Zini, dove la Cremonese ospita il Milan di Allegri. Prima del big-match serale tra Roma e Juventus, si sfideranno anche Sassuolo-Atalanta e Torino-Lazio. Chiuderanno la giornata le gare del lunedì, cioè Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina.

La classifica prima della 27esima giornata

Classifica: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 50, Juventus 46, Como 45, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Udinese 32, Parma 32, Cagliari 29, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Pisa 15, Verona 15.

Serie A, il programma della 27esima giornata

Parma-Cagliari 27 febbraio ore 20:45 DAZN Como-Lecce 28 febbraio ore 15 DAZN Verona-Napoli 28 febbraio ore 18 DAZN Inter-Genoa 28 febbraio ore 20:45 DAZN/Sky Cremonese-Milan 1 marzo ore 12:30 DAZN Sassuolo-Atalanta 1 marzo ore 15 DAZN Torino-Lazio 1 marzo ore 18 DAZN/Sky Roma-Juventus 1 marzo ore 20:45 DAZN Pisa-Bologna 2 marzo ore 18:30 DAZN Udinese-Fiorentina 2 marzo ore 20:45 DAZN/Sky

La partita di oggi, venerdì 27 febbraio

La 27esima giornata di Serie A si apre con l’anticipo tra Parma e Cagliari, sfida che profuma di scontro salvezza nonostante entrambe, nelle ultime settimane, siano riuscite a prendere qualche punto di margine sulla zona calda. Solo tre lunghezze separano ducali e sardi.

Le partite di domani, sabato 28 febbraio

Al Sinigaglia il Como ospita il Lecce in un confronto tra due squadre in buona condizione, seppur con ambizioni differenti. La formazione di Fabregas arriva dal prestigioso successo contro la Juventus , risultato che ha permesso ai lariani di accorciare in classifica e portarsi a un solo punto dal quinto posto. L’ambiente sogna, anche perché incombe la sfida tra Roma e Juventus di domenica. Il Lecce , invece, viene dalla sconfitta contro l’Inter capolista, ma ha comunque messo in difficoltà i nerazzurri. Prima del ko aveva raccolto due vittorie pesanti contro Udinese e Cagliari , fondamentali nella corsa salvezza.

riceve il . Entrambe arrivano da risultati che hanno complicato il rispettivo percorso stagionale. I gialloblù sono ultimi insieme al e distanti dalla zona salvezza, mentre il cambio in panchina, con subentrato a , non ha ancora prodotto la scossa attesa. Sul fronte azzurro, il ko di Bergamo e le polemiche recenti devono trasformarsi in energia per la squadra di Conte, chiamata a blindare il terzo posto e l’accesso alla prossima L’Inter deve ora lasciarsi alle spalle la delusione dell’eliminazione dalla Champions ad opera del Bodo/Glimt e ritrovare concentrazione sul campionato, dove comanda con 10 punti di vantaggio sul Milan secondo. L’avversario di giornata è il Genoa di De Rossi, formazione in piena lotta per la salvezza e bisognosa di punti pesanti.

Le partite di domenica 1 marzo

Il lunch match dello Zini vede la Cremonese ospitare il Milan. I grigiorossi, forti della vittoria dell’andata, cercano un altro risultato di prestigio per reagire a un periodo complicato. La squadra di Allegri , reduce dal ko contro il Parma , vuole invertire il trend negativo con le formazioni della parte destra della classifica e restare agganciata all’Inter , sperando in un eventuale passo falso dei nerazzurri.

