A pochi passi dalla lunga sosta dedicata alle nazionali, la Serie A torna in campo per la quinta giornata, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Toccherà a Monza-Sassuolo aprire il weekend, prima di lasciare spazio al big match Roma-Inter sabato pomeriggio. Domenica sera, invece, chiuderanno il fine settimana Juventus-Atalanta e Milan-Lecce.
- Serie A, la classifica prima della 5a giornata
- Serie A, 5a giornata: dove vedere le gare in diretta tv e streaming
- Le partita di oggi, venerdì 18 settembre
- Le partite di domani, sabato 19 settembre
- Le partite di domenica, 20 settembre
Serie A, la classifica prima della 5a giornata
Classifica: Roma 12, Inter 12, Como 10, Lazio 10, Cagliari 9, Milan 8, Frosinone 7, Juventus 7, Sassuolo 7, Napoli 6, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Torino 3, Fiorentina 3, Bologna 1, Parma 1, Monza 1, Genoa 1, Venezia 0.
Serie A, 5a giornata: dove vedere le gare in diretta tv e streaming
|Monza-Sassuolo
|venerdì 18 settembre
|ore 20:45
|DAZN/Sky/NOW
|Udinese-Cagliari
|sabato 19 settembre
|ore 15
|DAZN
|Bologna-Torino
|sabato 19 settembre
|ore 15
|DAZN
|Roma-Inter
|sabato 19 settembre
|ore 18
|DAZN
|Venezia-Lazio
|sabato 19 settembre
|ore 20:45
|DAZN/Sky/NOW
|Fiorentina-Napoli
|domenica 20 settembre
|ore 12:30
|DAZN
|Parma-Genoa
|domenica 20 settembre
|ore 15
|DAZN
|Frosinone-Como
|domenica 20 settembre
|ore 15
|DAZN
|Juventus-Atalanta
|domenica 20 settembre
|ore 18
|DAZN/Sky/NOW
|Milan-Lecce
|domenica 20 settembre
|ore 20:45
|DAZN
Le partita di oggi, venerdì 18 settembre
- Monza-Sassuolo: la squadra di Juric, che finora ha schierato l’undici titolare più giovane di questa Serie A, ospita i neroverdi di Alberto Aquilani, reduci dalla prestigiosa vittoria contro la Juventus di Luciano Spalletti, punita nel finale dal gol dell’ex di Adzic. Brianzoli chiamati a far punti per allontanare la zona retrocessione, dopo aver collezionato un pari e tre sconfitte nelle prime quattro apparizioni stagionali. Fischio d’inizio alle ore 20:45.
Le partite di domani, sabato 19 settembre
- Udinese-Cagliari: gli uomini di Kosta Runjaic, dopo aver sognato il colpaccio a San Siro contro l’Inter campione d’Italia, tornano a giocare dinanzi al proprio pubblico contro una delle squadre più in forma di questo avvio di campionato. I ragazzi di Fabio Pisacane, infatti, vantano attualmente 9 punti all’attivo e sono reduci dall’importantissimo successo esterno di Bergamo con l’Atalanta di Sarri. A scuotere la settimana dei sardi, però, c’ha pensato il caso Maldini. Fondamentale pensare esclusivamente al campo. Si comincia alle 15.
- Bologna-Torino: esordio sulla panchina rossoblù per Raffaele Palladino, scelto dal tandem Sartori-Di Vaio per sostituire l’esonerato Domenico Tedesco, sollevato dall’incarico all’indomani della sconfitta di misura incassata a Napoli. Polemiche in città per le recenti decisioni societarie e per un mercato estivo non all’altezza della storia del Bologna. Sponda granata, invece, la formazione di Abate continua a viaggiare a corrente alternata, complice un progetto nuovo e una rosa ancora alle prese con una fase di conoscenza. Start alle 15.
- Roma-Inter: il big match della 5a giornata cade alle ore 18 di questo sabato di Serie A. Allo stadio Olimpico, i campioni d’Italia in carica fanno visita alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini, mettendo di fronte l’attacco più prolifico e la miglior difesa di questo campionato. 13 gol fatti per l’undici di Chivu, mentre i giallorossi hanno subito solo la rete (peraltro ininfluente) di Ederson, tenendo la porta inviolata in ben tre occasioni. Ambo gli allenatori hanno avuto una settimana per lavorare, dopo aver superato il primo mini-tour de force della stagione, tra Serie A e Champions League. Poi la sosta.
- Venezia-Lazio: riflettori puntati sulla compagine di Gennaro Gattuso alle ore 20:45, quando i biancocelesti sfideranno i lagunari di Giovanni Stroppa, che ad oggi rappresentano l’unica squadra a secco di punti in questo campionato. Già in bilico la posizione del tecnico arancioneroverde, mentre la Lazio viene dall’agrodolce 2-2 con il Milan di Ruben Amorim. Nel complesso, considerando le premesse e un’estate non facile, inizio più che positivo di Zaccagni e compagni.
Le partite di domenica, 20 settembre
- Fiorentina-Napoli: lunch match allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, dove la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata alla “prova del 9”. Dopo aver messo alle spalle le tre sconfitte consecutive con Como, Inter ed Arsenal, gli azzurri vogliono ripartire da quanto di buono fatto contro l’ultimo Bologna di Domenico Tedesco. In cerca di continuità anche la Viola di Paolo Vanoli, che ha battuto a domicilio il Venezia la scorsa settimana e ha finalmente mosso la sua classifica. Calcio d’inizio alle ore 12:30.
- Parma-Genoa: alle 15 c’è già profumo di scontro salvezza allo stadio “Tardini”, dove Carlos Cuesta si gioca una fetta di futuro contro i ragazzi di Daniele De Rossi. Avvio complicato per le due formazioni, appaiate in classifica a quota 1. Grifone reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia.
- Frosinone-Como: continua a vincere e convincere l’undici di Cesc Fabregas, che dovrà confermarsi allo “Stirpe” contro una delle sorprese di questo inizio campionato. I ciociari rispecchiano l’identità e la grinta di Massimiliano Alvini, mentre i lariani stanno crescendo di settimana in settimana, andando anche oltre il doppio impegno. Si gioca alle ore 15.
- Juventus-Atalanta: metabolizzato lo schiaffo di Reggio Emilia con il Sassuolo, gli uomini di Spalletti devono lanciare un segnale a loro stessi e al campionato contro la Dea di Maurizio Sarri. Gara complicatissima, soprattutto perché chiude la prima settimana della stagione con tre partite in sette giorni. Rotazioni ridotte all’osso, causa infortuni, e l’ombra di Antonio Conte alle spalle della panchina occupata dal tecnico di Certaldo. Start alle ore 18.
- Milan-Lecce: a San Siro, a pochi giorni dalla pesante sconfitta in Europa League con il Benfica, i rossoneri di Ruben Amorim ospitano i salentini di Eusebio Di Francesco, che arrivano dalla pirotecnica vittoria interna con il Venezia. Milan già alle prese con una crisi d’identità, accompagnata da veleni e polemiche che stanno riguardando la figura del manager portoghese. Chance importante per i giallorossi, che potrebbero approfittare del momento difficile dei diretti avversari. La giornata si chiude, come di consueto, alle ore 20:45.