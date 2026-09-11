Tutto sulla quarta giornata di Serie A: calendario, orari e dove vedere in diretta tv e streaming le dieci partite in programma

La Serie A torna in campo per la quarta giornata, in programma da venerdì 11 a lunedì 14 settembre, con un calendario ricco di sfide interessanti. Ad aprire il turno sarà Venezia-Fiorentina, mentre sabato spazio a Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. La domenica proporrà Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus, prima del gran finale del lunedì. Como-Parma e Torino-Roma apriranno infatti il programma dell’ultima giornata, mentre Inter-Udinese chiuderà definitivamente il quarto turno. Di seguito, tutte le informazioni su dove seguire le sfide in diretta tv e streaming

Serie A, la classifica prima della 4a giornata

Classifica: Roma 9, Inter 9, Lazio 9, Como 7, Milan 7, Juventus 7, Frosinone 6, Atalanta 6, Cagliari 6, Udinese 4, Sassuolo 4, Napoli 3, Torino 3, Lecce 3, Bologna 1, Parma 1, Monza 1, Venezia 0, Genoa 0, Fiorentina 0.

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Serie A, 4a giornata: dove vedere le gare in diretta tv e streaming

Venezia-Fiorentina venerdì 11 settembre ore 20:45 DAZN Genoa-Frosinone sabato 12 settembre ore 15 DAZN Lazio-Milan sabato 12 settembre ore 18 DAZN Atalanta-Cagliari sabato 12 settembre ore 20:45 DAZN/Sky Lecce-Monza domenica 13 settembre ore 15 DAZN Napoli-Bologna domenica 13 settembre ore 18 DAZN/Sky Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre ore 20:45 DAZN Como-Parma lunedì 14 settembre ore 18:30 DAZN Torino-Roma lunedì 14 settembre ore 18:30 DAZN Inter-Udinese lunedì 14 settembre ore 20:45 DAZN/Sky

Le partita di oggi, venerdì 11 settembre

Venezia-Fiorentina: al Penzo si affrontano due squadre ancora ferme a quota zero dopo tre giornate. La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli, chiamato a dare una scossa immediata ai viola, mentre il Venezia di Stroppa cerca i primi punti del proprio campionato dopo un avvio complicato.

Le partite di domani, sabato 12 settembre

Genoa-Frosinone: situazione opposta per le due squadre che si affrontano al Ferraris. La squadra di De Rossi è ancora fermo a zero punti dopo tre sconfitte consecutive e appena un gol segnato. Decisamente migliore l’avvio dei ciociari, che dopo il ko all’esordio contro la Juventus ha centrato due vittorie di fila contro Fiorentina e Venezia, portandosi a quota sei.

situazione opposta per le due squadre che si affrontano al Ferraris. La squadra di De Rossi è ancora fermo a zero punti dopo tre sconfitte consecutive e appena un gol segnato. Decisamente migliore l’avvio dei ciociari, che dopo il ko all’esordio contro la Juventus ha centrato due vittorie di fila contro Fiorentina e Venezia, portandosi a quota sei. Lazio-Milan: all’Olimpico va in scena una delle sfide più interessanti della quarta giornata. I biancocelesti arrivano all’appuntamento a punteggio pieno dopo tre vittorie consecutive, mentre i rossoneri hanno rallentato nell’ultimo turno pareggiando 1-1 contro la Juventus. La squadra di Amorim cerca quindi il ritorno al successo contro una Lazio partita con grande slancio.

all’Olimpico va in scena una delle sfide più interessanti della quarta giornata. I biancocelesti arrivano all’appuntamento a punteggio pieno dopo tre vittorie consecutive, mentre i rossoneri hanno rallentato nell’ultimo turno pareggiando 1-1 contro la Juventus. La squadra di Amorim cerca quindi il ritorno al successo contro una Lazio partita con grande slancio. Atalanta-Cagliari: la Dea cerca continuità nel nuovo corso targato Sarri dopo un avvio di campionato ancora interlocutorio. Dall’altra parte c’è un la squadra di Pisacane, rinfrancata dal successo contro il Lecce, deciso dal gol di Maldini. I bergamaschi proveranno quindi a sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria.

Le partite di domenica 13 settembre

Lecce-Monza: gara che sa di riscatto per entrambe le squadre al Via del Mare. I salentini arrivano da due sconfitte consecutive dopo la vittoria all’esordio in campionato, mentre i brianzoli sono ancora alla ricerca del primo successo dopo i due ko iniziali e il pareggio conquistato nell’ultima giornata.

gara che sa di riscatto per entrambe le squadre al Via del Mare. I salentini arrivano da due sconfitte consecutive dopo la vittoria all’esordio in campionato, mentre i brianzoli sono ancora alla ricerca del primo successo dopo i due ko iniziali e il pareggio conquistato nell’ultima giornata. Napoli-Bologna: avvio di stagione complicato per gli azzurri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Como e Inter dopo il successo all’esordio con il Genoa, a cui si è aggiunto il ko in Champions contro l’Arsenal. Cerca ancora la prima vittoria anche il Bologna, che dopo due sconfitte di fila ha mostrato segnali di ripresa con il pareggio contro il Sassuolo nell’ultimo turno.

avvio di stagione complicato per gli azzurri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Como e Inter dopo il successo all’esordio con il Genoa, a cui si è aggiunto il ko in Champions contro l’Arsenal. Cerca ancora la prima vittoria anche il Bologna, che dopo due sconfitte di fila ha mostrato segnali di ripresa con il pareggio contro il Sassuolo nell’ultimo turno. Sassuolo-Juventus: i bianconeri arrivano al Mapei Stadium ancora imbattuti, con sette punti conquistati nelle prime tre giornate, e puntano a tornare subito alla vittoria. In crescita anche il Sassuolo che, dopo il ko all’esordio, ha reagito battendo il Torino e strappando un pareggio contro il Bologna.

Le partite di lunedì 14 settembre