La Serie A torna in campo per la quarta giornata, in programma da venerdì 11 a lunedì 14 settembre, con un calendario ricco di sfide interessanti. Ad aprire il turno sarà Venezia-Fiorentina, mentre sabato spazio a Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. La domenica proporrà Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus, prima del gran finale del lunedì. Como-Parma e Torino-Roma apriranno infatti il programma dell’ultima giornata, mentre Inter-Udinese chiuderà definitivamente il quarto turno. Di seguito, tutte le informazioni su dove seguire le sfide in diretta tv e streaming
- Serie A, la classifica prima della 4a giornata
- Serie A, 4a giornata: dove vedere le gare in diretta tv e streaming
- Le partita di oggi, venerdì 11 settembre
- Le partite di domani, sabato 12 settembre
- Le partite di domenica 13 settembre
- Le partite di lunedì 14 settembre
Serie A, la classifica prima della 4a giornata
Classifica: Roma 9, Inter 9, Lazio 9, Como 7, Milan 7, Juventus 7, Frosinone 6, Atalanta 6, Cagliari 6, Udinese 4, Sassuolo 4, Napoli 3, Torino 3, Lecce 3, Bologna 1, Parma 1, Monza 1, Venezia 0, Genoa 0, Fiorentina 0.
Serie A, 4a giornata: dove vedere le gare in diretta tv e streaming
|Venezia-Fiorentina
|venerdì 11 settembre
|ore 20:45
|DAZN
|Genoa-Frosinone
|sabato 12 settembre
|ore 15
|DAZN
|Lazio-Milan
|sabato 12 settembre
|ore 18
|DAZN
|Atalanta-Cagliari
|sabato 12 settembre
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Lecce-Monza
|domenica 13 settembre
|ore 15
|DAZN
|Napoli-Bologna
|domenica 13 settembre
|ore 18
|DAZN/Sky
|Sassuolo-Juventus
|domenica 13 settembre
|ore 20:45
|DAZN
|Como-Parma
|lunedì 14 settembre
|ore 18:30
|DAZN
|Torino-Roma
|lunedì 14 settembre
|ore 18:30
|DAZN
|Inter-Udinese
|lunedì 14 settembre
|ore 20:45
|DAZN/Sky
Le partita di oggi, venerdì 11 settembre
- Venezia-Fiorentina: al Penzo si affrontano due squadre ancora ferme a quota zero dopo tre giornate. La Fiorentina riparte da Paolo Vanoli, chiamato a dare una scossa immediata ai viola, mentre il Venezia di Stroppa cerca i primi punti del proprio campionato dopo un avvio complicato.
Le partite di domani, sabato 12 settembre
- Genoa-Frosinone: situazione opposta per le due squadre che si affrontano al Ferraris. La squadra di De Rossi è ancora fermo a zero punti dopo tre sconfitte consecutive e appena un gol segnato. Decisamente migliore l’avvio dei ciociari, che dopo il ko all’esordio contro la Juventus ha centrato due vittorie di fila contro Fiorentina e Venezia, portandosi a quota sei.
- Lazio-Milan: all’Olimpico va in scena una delle sfide più interessanti della quarta giornata. I biancocelesti arrivano all’appuntamento a punteggio pieno dopo tre vittorie consecutive, mentre i rossoneri hanno rallentato nell’ultimo turno pareggiando 1-1 contro la Juventus. La squadra di Amorim cerca quindi il ritorno al successo contro una Lazio partita con grande slancio.
- Atalanta-Cagliari: la Dea cerca continuità nel nuovo corso targato Sarri dopo un avvio di campionato ancora interlocutorio. Dall’altra parte c’è un la squadra di Pisacane, rinfrancata dal successo contro il Lecce, deciso dal gol di Maldini. I bergamaschi proveranno quindi a sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria.
Le partite di domenica 13 settembre
- Lecce-Monza: gara che sa di riscatto per entrambe le squadre al Via del Mare. I salentini arrivano da due sconfitte consecutive dopo la vittoria all’esordio in campionato, mentre i brianzoli sono ancora alla ricerca del primo successo dopo i due ko iniziali e il pareggio conquistato nell’ultima giornata.
- Napoli-Bologna: avvio di stagione complicato per gli azzurri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Como e Inter dopo il successo all’esordio con il Genoa, a cui si è aggiunto il ko in Champions contro l’Arsenal. Cerca ancora la prima vittoria anche il Bologna, che dopo due sconfitte di fila ha mostrato segnali di ripresa con il pareggio contro il Sassuolo nell’ultimo turno.
- Sassuolo-Juventus: i bianconeri arrivano al Mapei Stadium ancora imbattuti, con sette punti conquistati nelle prime tre giornate, e puntano a tornare subito alla vittoria. In crescita anche il Sassuolo che, dopo il ko all’esordio, ha reagito battendo il Torino e strappando un pareggio contro il Bologna.
Le partite di lunedì 14 settembre
- Como-Parma: dopo l’impegno in Champions, i lariani tornano a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di proseguire il suo ottimo avvio. La squadra di Fabregas è ancora imbattuta e ha raccolto sette punti nelle prime tre giornate. Situazione opposta per i ducali, in difficoltà e fermi a un solo punto, conquistato grazie al pareggio contro il Monza.
- Torino-Roma: i granata vogliono dare continuità al successo conquistato contro la Fiorentina, valso i primi tre punti in campionato. Di fronte ci sarà però una Roma partita nel migliore dei modi, ancora a punteggio pieno dopo tre vittorie in altrettante giornate e intenzionata a proseguire la propria corsa.
- Inter-Udinese: si chiude a San Siro la quarta giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dal ko in Champions contro il Real Madrid, tornano a concentrarsi sul campionato dove sono ancora a punteggio pieno. Di fronte un’Udinese ferma a quattro punti e desiderosa di riscatto dopo la sconfitta in rimonta subita contro la Lazio nell’ultimo turno.