Il turno offre diversi match interessanti: a San Siro c'è Inter-Napoli, all'Allianz la Juve ospita il Milan. Scopri dove seguire tutte le sfide

La Serie A torna in campo con la terza giornata, che propone subito diversi incroci interessanti. Il turno si apre al Ferraris con Genoa-Como, poi il sabato mette in fila Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domenica spazio a Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo e soprattutto Juventus-Milan, mentre lunedì la giornata si chiude con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Un programma che mette di fronte squadre alla ricerca di riscatto e formazioni che hanno invece iniziato il campionato con il piede giusto. In mezzo, due big-match che possono già lasciare indicazioni importanti: la sfida di San Siro e quella dell’Allianz.

Serie A, la classifica prima della 3a giornata

Classifica: Roma 6, Inter 6, Milan 6, Juventus 6, Atalanta 6, Lazio 6, Udinese 4, Como 4, Frosinone 3, Napoli 3, Sassuolo 3, Cagliari 3, Lecce 3, Torino 0, Bologna 0, Genoa 0, Parma 0, Monza 0, Venezia 0, Fiorentina 0.

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Serie A, 3a giornata: dove vedere le gare in diretta tv e streaming

Genoa-Como venerdì 4 settembre ore 20:45 DAZN Fiorentina-Torino sabato 5 settembre ore 15 DAZN Inter-Napoli sabato 5 settembre ore 18 DAZN Roma-Atalanta sabato 5 settembre ore 20:45 DAZN/Sky Frosinone-Venezia domenica 6 settembre ore 15 DAZN Parma-Monza domenica 6 settembre ore 15 DAZN Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre ore 18 DAZN/Sky Juventus-Milan domenica 6 settembre ore 20:45 DAZN Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18:30 DAZN Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20:45 DAZN/Sky

Le partite di oggi, venerdì 4 settembre

Genoa-Como: il turno prenderà il via venerdì al Ferraris. Le due squadre si presentano all’appuntamento con situazioni molto diverse. La squadra di Fabregas arriva infatti dal colpo del Maradona contro il Napoli, mentre il grifone è ancora a quota zero sia in classifica sia alla voce gol segnati dopo le sconfitte proprio contro gli uomini di Allegri e la Lazio.

Le partite di domani, sabato 5 settembre

Fiorentina-Torino: il sabato di Serie A si apre con la sfida tra due squadre ancora ferme a zero punti, che arrivano alla sfida con umori tutt’altro che sereni. La Viola, protagonista di un mercato ambizioso e reduce dai festeggiamenti per i 100 anni, ha incassato sette gol senza riuscire a segnarne nessuno nelle gare contro Roma e Frosinone . La squadra di Abate , invece, ha perso le prime due partite di campionato e ha rimediato anche il ko in Coppa Italia contro il Monza .

il sabato di Serie A si apre con la sfida tra due squadre ancora ferme a zero punti, che arrivano alla sfida con umori tutt’altro che sereni. La Viola, protagonista di un mercato ambizioso e reduce dai festeggiamenti per i 100 anni, ha incassato sette gol senza riuscire a segnarne nessuno nelle gare contro e . La squadra di , invece, ha perso le prime due partite di campionato e ha rimediato anche il ko in contro il . Inter-Napoli: a San Siro, subito il primo big-match di campionato. La squadra di Chivu affronta gli uomini di Allegri in una partita che arriva dopo un risultato inatteso per gli azzurri: il ko interno contro il Como . I nerazzurri, al contrario, hanno conquistato i sei punti disponibili nelle prime due giornate e puntano a proseguire la striscia positiva. Il confronto assume un peso ulteriore considerando anche il calendario europeo ormai alle porte. Entrambe le squadre sono infatti attese da un debutto in Champions League particolarmente impegnativo, con l’Inter che affronterà il Real Madrid , mentre il Napoli se la vedrà con l’Arsenal .

a San Siro, subito il primo big-match di campionato. La squadra di affronta gli uomini di in una partita che arriva dopo un risultato inatteso per gli azzurri: il ko interno contro il . I nerazzurri, al contrario, hanno conquistato i sei punti disponibili nelle prime due giornate e puntano a proseguire la striscia positiva. Il confronto assume un peso ulteriore considerando anche il calendario europeo ormai alle porte. Entrambe le squadre sono infatti attese da un debutto in particolarmente impegnativo, con l’Inter che affronterà il , mentre il Napoli se la vedrà con . Roma-Atalanta: in serata toccherà alla Roma, che all’Olimpico riceverà l’Atalanta. I giallorossi, trascinati da un Malen in grande forma, vanno a caccia della terza vittoria consecutiva. Dall’altra parte ci sarà proprio la squadra che Gasperini ha guidato prima di approdare nella Capitale: anche i bergamaschi hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi e proveranno a mantenere il punteggio pieno.

Le partite di domenica 6 settembre

Frosinone-Venezia: i ciociari arrivano dalla beffa in Coppa Italia contro il Sassuolo, con l’eliminazione maturata ai calci di rigore. In campionato, dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus, è arrivata la reazione con il successo sulla Fiorentina. Di fronte ci sarà un Venezia ancora alla ricerca dei primi punti dopo il ritorno in Serie A . I lagunari hanno perso le prime due gare contro Lecce e Milan e hanno poi salutato anche la Coppa Italia, eliminati dall’Udinese.

i ciociari arrivano dalla beffa in Coppa Italia contro il Sassuolo, con l’eliminazione maturata ai calci di rigore. In campionato, dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus, è arrivata la reazione con il successo sulla Fiorentina. Di fronte ci sarà un Venezia ancora alla ricerca dei primi punti dopo il ritorno in . I lagunari hanno perso le prime due gare contro Lecce e Milan e hanno poi salutato anche la Coppa Italia, eliminati dall’Udinese. Parma-Monza: la domenica procede con la sfida tra due squadre a caccia del primo successo in campionato. I ducali hanno perso contro Cagliari e Juventus e sono stati successivamente eliminati dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. Il Monza, invece, ha rimediato due sconfitte contro Inter e Udinese, ma ha ritrovato il sorriso nella competizione nazionale eliminando il Torino e conquistando il passaggio del turno.

la domenica procede con la sfida tra due squadre a caccia del primo successo in campionato. I ducali hanno perso contro Cagliari e Juventus e sono stati successivamente eliminati dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. Il Monza, invece, ha rimediato due sconfitte contro Inter e Udinese, ma ha ritrovato il sorriso nella competizione nazionale eliminando il Torino e conquistando il passaggio del turno. Bologna-Sassuolo: tanta voglia di riscatto anche nella sfida del Dall’Ara. I rossoblù non sono ancora riusciti a rialzarsi dopo le sconfitte contro Lazio e Atalanta, mentre i neroverdi hanno reagito al ko dell’esordio contro l’Atalanta battendo il Torino. In Coppa Italia, poi, il Sassuolo ha superato il Frosinone ai rigori, conquistando l’accesso al turno successivo.

tanta voglia di riscatto anche nella sfida del Dall’Ara. I rossoblù non sono ancora riusciti a rialzarsi dopo le sconfitte contro Lazio e Atalanta, mentre i neroverdi hanno reagito al ko dell’esordio contro l’Atalanta battendo il Torino. In Coppa Italia, poi, il Sassuolo ha superato il Frosinone ai rigori, conquistando l’accesso al turno successivo. Juventus-Milan: la domenica di Serie A si chiude con l’ennesimo match interessante di giornata. All’Allianz la squadra di Spalletti ospiterà i rossoneri in una sfida che promette grande equilibrio. Entrambe le formazioni arrivano infatti all’appuntamento a punteggio pieno, dopo aver conquistato sei punti nelle prime due giornate.

Le partite di lunedì 7 settembre