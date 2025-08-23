Serie A: dove vedere tutti i gol in tv, le novità Rai e Mediaset tra Pressing e Domenica Sportiva

Rai Sport lancia la nuova stagione: studi hi-tech e grandi firme per raccontare Serie A, Champions e Nazionale. Novità anche per Pressing e XXL

23 agosto 2025. E’ ufficialmente arrivato il giorno della ripartenza della Serie A. Tra sabato e domenica andranno in scena le prime 8 partite con i 2 posticipi finali del lunedì. Ma come fare per vedere i gol di tutte le squadre – e non solo – in tv? Ripartono i format storici della RAI con ‘90esimo minuto’ e Domenica Sportiva ma anche Pressing su Mediaset – con alcune novità – e tutti i post gara di Sky Sport e DAZN. Le novità, gli orari e i canali dove gli sportivi potranno sintonizzarsi a partire da stasera.

Il sabato sera con Il Sabato al 90°

Con il via al campionato di Serie A, riparte anche l’offerta di Rai Sport. Il canale sportivo della Rai presenta una programmazione completamente rinnovata: debutto sabato 23 agosto, alle 23.20 su Rai 2, con Il Sabato al 90°. A guidare il racconto Alberto Rimedio – che ha lasciato la Domenica sportiva – affiancato da Barbara Pedrotti.

In studio gli opinionisti Domenico Marocchino e Fulvio Collovati, con l’analisi tecnica dell’ex arbitro Massimiliano Saccani e uno spazio dedicato ai social curato da Valerio Cassetta. Un’ora intensa per commentare gli anticipi di Serie A, tra voci dei protagonisti e approfondimenti.

La nuova scommessa: La Domenica Sportiva

Ogni domenica alle 22.45 va in onda la rinnovata Domenica Sportiva. Simona Rolandi, alla terza stagione da conduttrice, accoglie la new entry Paolo Maggioni. Accanto a loro i talent: le conferme Adriano Panatta e Lele Adani, e le novità Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino.

Lo studio presenta una veste rivoluzionata, con realtà aumentata, grafiche dinamiche e lavagna tattica. Il Var resta nelle mani dell’ex arbitro Mauro Bergonzi, mentre lo spazio social è affidato a Laura Barth. “Un rito che dura da 72 anni, ma sempre capace di adattarsi ai tempi”, sottolineano i conduttori.

Il lunedì torna Il Processo al 90°

Alle 23.30 del lunedì si rinnova il tradizionale appuntamento con Il Processo al 90°. Alla conduzione due volti storici di Rai Sport: Paola Ferrari e Marco Mazzocchi. In studio una squadra affiatata composta da Massimo Tecca, Marco Tardelli, l’arbitro Mauro Bergonzi e la new entry Sofia Oranges in onda su RAI 2.

Al centro del dibattito: errori arbitrali, tensioni tra società, tifoserie accese e panchine bollenti. Il tutto animato dalla presenza di un pubblico caldo e partecipe.

Dribbling, memoria e futuro

Le novità Rai non si fermano qui: dal 6 settembre, ogni sabato dalle 18 alle 19, torna Dribbling. La storica trasmissione sportiva su Rai 2 si rinnova con la conduzione di Paolo Paganini e la presenza in studio di Bruno Giordano, Angelo Di Livio e Agata Isabella Centasso. Lo spazio social sarà gestito da Simona Cantoni.

La prima puntata sarà dedicata alla Nazionale italiana, attesa da due sfide cruciali per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro Estonia e Israele.

La concorrenza: Mediaset rilancia con XXL e Pressing

Anche SportMediaset rafforza il suo palinsesto. Su Italia 1 debutta Serse Cosmi, nuovo volto di XXL, ogni domenica alle 13.05 accanto a Benedetta Radaelli. L’ex allenatore, con oltre 230 panchine in Serie A, porta la sua esperienza e passione nel racconto calcistico.

In seconda serata, su Canale 5 e Mediaset Infinity, torna l’appuntamento con Pressing (che non vedrà più Ivan Zazzaroni in studio), dedicato a gol, commenti e highlights del campionato. Confermata la coppia di conduttori composta da Massimo Callegari e Monica Bertini, tra le new entry si registra l’arrivo di Emanuele Viviano. L’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, molto attivo sui social e protagonista del podcast di TvPlay. Al suo fianco troverà i confermatissimi Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini ma non Raffaele Auriemma e Valter De Maggio.

Sky Sport, nuova stagione: il “Club” festeggia dieci anni

La domenica sera resta il momento clou di Sky con Sky Calcio Club, condotto da Fabio Caressa e con i grandi volti di Sky Sport. Il programma, ormai punto di riferimento del dibattito calcistico italiano, celebra quest’anno il decennale con un format speciale: per le prime due giornate di Serie A andrà in onda anche al sabato, con doppio appuntamento alle 20.05 e alle 22.45. Sono inoltre previste alcune serate-evento “Club – Masterclass”, con ospiti d’eccezione, grandi allenatori e protagonisti del calcio internazionale.

A seguire, la notte di sport continua con Goleador – L’ora dei gol, condotto da Martina Quaranta. Nel weekend non mancheranno gli aggiornamenti live da tutti gli stadi grazie a Campo Aperto, guidato da Leo Di Bello con Luca Marchetti e il team di giornalisti e talent Sky pronti a commentare i match in corso.

Il lunedì, spazio a una versione rinnovata de L’Originale, collocato nel posticipo di Monday Night. Alla conduzione Alessandro Bonan, affiancato dall’ironia di Fayna, dalle riflessioni di Veronica Baldaccini e dagli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio in collegamento dalle città della Champions League.