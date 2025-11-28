Serie A, i dubbi della 13a giornata: Pulisic, Vlahovic, Lautaro, Hojlund, chi gioca e chi no

Tanti big a rischio per scelte tecniche o problemi fisici. Spalletti punta su Conceicao e Yildiz, Chivu costretto a vincere col Pisa per rilanciare l'Inter

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La 13a giornata di Serie A si apre con l’anticipo tra Como e Sassuolo per chiudersi col posticipo del monday night tra Bologna e Cremonese. Ma l’attenzione è tutta sul big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli con il palio la vetta della classifica. Diversi i dubbi degli allenatori in vista di un turno che può dire tanto: da Pulisic a Vlahovic, da Lautaro a Hojlund, proviamo a capire che gioca e chi no.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A, i dubbi della 13a giornata: Koné, Hojlund e Neres

Milan, Inter e Juventus sono in agguato, pronte a sfruttare un eventuale pareggio tra la squadra di Gasperini e quella di Conte. Entrambi gli allenatori hanno perso pedine preziose. L’Europa League ha sottratto due pedine preziose al tecnico giallorosso, che dovrà rinunciare a Manu Koné e a El Aynaoui. In mezzo al campo avanza la candidatura di Pisilli.

Il Napoli, invece, è alle prese con la solita emergenza infortuni: gli azzurri si preparano a ritrovare l’ex Spinazzola, ma non è da escludere che Politano possa far rifiatare uno tra Hojlund, apparso sottotono ultimamente, e David Neres, senza dubbio il più forma tra le fila dei campioni d’Italia.

Milan, Pulisic a rischio: le mosse di Allegri

Per la sfida con la Lazio, Allegri recupera in extremis Saelemaekers, mentre Pulisic non sarà rischiato. La parola d’ordine, anche alla luce degli ultimi stop dell’americano, è niente di rischi: meglio un turno di stop così da recuperare la forma migliore in vista dei prossimi impegni.

Chi affiancherà Leao in attacco? Santi Gimenez è ancora out, il ballottaggio è tra Nkunku e Loftus-Cheek.

Vlahovic e Lautaro: chi gioca e chi no

La Juventus ospita il Cagliari allo Stadium con l’obiettivo di dare continuità al successo in Norvegia contro il Bodo Glimt. Spalletti proporrà Conceicao dal primo minuto, mentre Vlahovic rischia il posto a favore di David, galvanizzato dal gol in Champions. Il centravanti serbo è in leggero vantaggio, ma il tecnico di Certaldo deciderà all’ultimo momento (sì, è davvero così. E lo ha confermato Yildiz che ha saputo della panchina in Europa a pochi minuti dall’inizio dell’incontro).

L’Inter all’esame Pisa dopo la bruciante sconfitta con l’Atletico Madrid. Giocherà Lautaro? Il capitano si è reso protagonista di un’altra prova deludente, ciò nonostante Chivu – visto anche il momento delicato – è intenzionato a puntare tutto sul tandem con Thuram. Palladino e Vanoli con le idee chiare in Atalanta-Fiorentina: nerazzurri con Scamacca, toscani con Kean.