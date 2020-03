Serie A e Liga, le idee di Gravina

In una lunga intervista al media spagnolo AS, Gravina si è soffermato su tanti temi caldi: "Con Rubiales (presidente federazione spagnola, ndr) siamo in sintonia. Vogliamo finire quello che abbiamo iniziato, significherebbe dare una spinta importante ai nostri paesi per tornare ad una vita normale".

Sulla data del possibile ritorno in campo, il numero della FIGC specifica: "Giocare a luglio? E' un'opzione. Stiamo parlando di inizio maggio, ma andrebbe bene poterlo fare anche a metà maggio o fine maggio".

SPORTAL.IT | 26-03-2020 08:01