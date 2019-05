Serie A, ecco chi va in Champions: tutte le combinazioni

Atalanta, Inter, Milan e Roma: a una giornata dalla fine della serie A ci sono ancora due posti da assegnare per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione, e si prevede un ultimo turno mozzafiato. L’Atalanta ospita il Sassuolo al Mapei Stadium, l’Inter affronta a San Siro un Empoli in lotta per la salvezza, il Milan va a Ferrara contro una Spal già salva. Speranze al lumicino per la Roma (impegnata con il Parma), che deve puntare ad un arrivo a tre con Inter e Atalanta.

Classifica: Atalanta 66, Inter 66, Milan 65, Roma 63.

ATALANTA IN CHAMPIONS SE…

La squadra di Gasperini è padrona del proprio destino: i nerazzurri si qualificano se battono il Sassuolo o se pareggiano e il Milan non batte la Spal.

INTER IN CHAMPIONS SE…

Come l’Atalanta, anche l’Inter è padrona del suo destino: la squadra di Spalletti va in Champions se batte l’Empoli; se pareggia con l’Empoli e il Milan non batte la Spal; se perde con l’Empoli ma Milan e Roma non vincono.

MILAN IN CHAMPIONS SE…

La squadra di Gattuso, sotto di un punto, ha tre possibilità: va nell’Europa che conta se batte la Spal e l’Inter non batte l’Empoli; se batte la Spal e l’Atalanta non batte il Sassuolo; in caso di arrivo a 4 squadre a quota 66 punti, grazie alla classifica avulsa.

ROMA IN CHAMPIONS SE…

La Roma può solo sperare nel miracolo sportivo: va in Champions se batte il Parma e contemporaneamente il Milan, l’Inter e l’Atalanta perdono; a quota 66 punti con Inter e Atalanta si qualificherebbe grazie alla classifica avulsa.

LE COMBINAZIONI E LA CLASSIFICA AVULSA

In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre, conteranno gli scontri diretti tra le squadre impegnate, e quindi la differenza reti nelle sfide e poi la differenza reti totale in caso di ulteriore parità.

Atalanta e Milan a pari punti: Milan in Champions

Inter e Milan a pari punti: Inter in Champions

Atalanta, Milan e Inter a pari punti: passano Atalanta e Inter

Atalanta, Inter e Roma a pari punti: passano Atalanta e Roma

Atalanta, Inter, Milan e Roma a pari punti: passano Inter e Milan

