Serie A: Empoli-Cagliari 2-0

Empoli batte Cagliari 2-0 (1-0) in una partita della prima giornata di Serie A.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano 7, Di Lorenzo 6.5, Rasmussen 6.5, Silvestre 6, Antonelli 6.5 (27′ st Pasqual 6), Acquah 7, Capezzi 6, Krunic 6.5, Zajc 7.5 (42′ st Veseli), La Gumina 6 (35′ st Bennacer 6), Caputo 7.5. (1 Provedel, 99 Fulignati, 27 ntersee, 29 Marcjanik, 4 Brighi, 8 Traorè, 17 Lollo, 66 Mraz, 7 Mchedlidze). All.: Andreazzoli 7.5.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 5, Faragò 6, Ceppitelli 5.5 (25′ pt Pisacane 6), Romagna 6, Lykogiannis 5.5, Castro 6, Cigarini 6, Ionita 6.5 (28′ st Cerri 5.5), Barella 5.5, Farias 6 (11′ st Sau 5.5), Pavoletti 6.5. (1 Rafael, 12 Daga, 16 Aresti, 2 Pajac, 3 Andreolli, 4 Dessena, 6 Bradaric, 20 Padoin). All.: Maran 5. Arbitro: Chiffi di Padova 6.5.

Reti: nel pt 14′ Krunic; nel st 6′ Caputo.

Angoli: 6-6.

Recupero: 2′ e 4′.

Ammoniti: Antonelli, Romagna, Capezzi e Barella, Rasmussen e Pisacane per gioco scorretto.

Spettatori: 7.335.

** I GOL **.

– 14′ pt: azione insistita di Acquah sul versante destro, palla larga per Zajc che mette in mezzo per Krunic che dall’area piccola batte Cragno con un preciso rasoterra sul secondo palo.

– 6′ st: Ancora Zajc assist man, percussione centrale e passaggio filtrante per Caputo che controlla proteggendo palla in area e batte Cragno.

ANSA | 19-08-2018 22:54