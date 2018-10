Serie A: Empoli-Juventus 1-2

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel 6, Di Lorenzo 5.5, Silvestre 5,5, Maietta 6, Antonelli 6 (24′ Pasqual 6), Acquah 6.5, Bennacer 6.5, Traorè 6 (37′ st La Gumina), Krunic 5.5, Zajc 6 (30′ st Ucan 6), Caputo 6.5. (21 Terracciano, 99 Fulignati, 27 Untersee, 32 Rasmussen, 29 Marcjanik, 28 Capezzi, 4 Brighi, 66 Mraz, 19 Jakupovic). All. Andreazzoli 6. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6, De Sciglio 6 (45′ st Barzagli), Bonucci 6.5, Rugani 5.5, Alex Sandro 6, Bernardeschi 5.5 (21′ st Cuadrado 6.5), Bentancur 5.5, Pjanic 6 (35′ st Douglas Costa), Matuidi 6, Dybala 6, Cristiano Ronaldo 7. (21 Pinsoglio, 22 Perin, 4 Benatia, 37 Spinazzola, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 18 Jean, 20 Cancelo). All.: Allegri 6.5 Arbitro: Calvarese di Teramo 6 Reti: nel pt 28′ Caputo, nel st 9′ (rig.) e 25′ C.Ronaldo Angoli: 10-6 per la Juventus Recupero: 3′ e 4′ Ammoniti: Bernardeschi, Bentancur, Acquah, Dybala per gioco falloso Var: 1 Spettatori: 15.889 (abbonati 6.525) ** I GOL ** – 28′: Rapida ripartenza di Acquah, che supera Matuidi e mette in mezzo: un rimpallo tra Krunic e Rugani favorisce Caputo, appostato appena dentro l’area e lesto a scagliare il sinistro alle spalle di Szczsny. – 54′ Bennacer ostacola Dybala in area e Calvarese indica il dischetto. Dagli undici metri Cristiano Ronaldo spiazza Provedel e pareggia. – 70′ Cristiano Ronaldo riceve palla da Matuidi e da venti metri fa partire un impressionante fendente in diagonale che si insacca sotto la traversa.

ANSA | 27-10-2018 22:50