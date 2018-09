Serie A: Empoli-Lazio 0-1

Empoli (4-3-2-1): Terracciano 5.5, Di Lorenzo 6, Silvestre 6, Rasmussen 6, Veseli 6.5, Acquah 6.5 (31′ st Traorè), Capezzi 6, Bennacer 6.5 (46′ st Mraz), Krunic 5.5, Zajc 5.5 (15′ st La Gumina 6), Caputo 5.5. (1 Provedel, 99 Fulignati, 22 Maietta, 27 Untersee, 29 Marcjanik, 4 Brighi 17 Lollo, 48 Ucan, 19 Jakupovic). All.: Andreazzoli 6. Lazio (3-5-1-1): Strakosha 7, Wallace 6, Acerbi 6, Radu 6,5 (9′ st Caceres 5.5), Marusic 6, Parolo 6.5, Leiva 6, Milinkovic-Savic 6 (22′ st Correa 6), Lulic 6.5, Luis Alberto 6 (30′ st Durmisi), Immobile 5. (23 Guerrieri, 24 Proto, 4 Patric, 8 Basta, 15 Bastos, 20 Caicedo, 25 Badelj, 32 Cataldi, 96 Murgia). All.: S.Inzaghi 6 Arbitro: Orsato di Schio 6.5 Rete: nel st 2′ Parolo Angoli: 7-4 per la Lazio Recupero: 1′ e 4′ Ammoniti: Silvestre, Bennacer, Parolo per gioco falloso; Marusic per proteste Var: 0 Spettatori: 10.832 (Paganti 4.310-93.849 euro, abbonati 6.522-rateo 50.642 euro), incasso 144.491 euro. ** IL GOL 2′ st: azione da sinistra di Lulic, palla in mezzo all’area per il tocco di Parolo che infila Terracciano, colto in contropiede, sulla sua destra

ANSA | 16-09-2018 22:05