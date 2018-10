Serie A: Empoli-Roma 0-2

Empoli (4-3-2-1): Terracciano 6, Di Lorenzo 5.5, Silvestre 5,5, Maietta 6, Veseli 5.5, Acquah 6.5 (29′ st Traorè 6), Capezzi 5.5 (34′ st La Gumina 5.5), Bennacer 6, Krunic 5.5, Zajc 6, Caputo 4.5. (1 Provedel, 99 Fulignati, 27 Untersee, 32 Rasmussen, 29 Marcjanik, 4 Brighi, 48 Ucan, 66 Mraz, 19 Jakupovic). All.: Andreazzoli 5.5. Roma (4-2-3-1): Olsen 6, Santon 6, Fazio 6, Manolas 6, Lu. Pellegrini 6 (15′ st Florenzi 5.5), De Rossi 6.5, Nzonzi 6.5, Under 6.5 (29′ st Juan Jesus 6), Lo. Pellegrini 5.5 (29′ st Cristante 5.5), El Shaarawy 6, Dzeko 6.5. (63 Cerantola, 83 Mirante, 2 Kasdorp, 8 Perotti, 14 Schick, 15 Marcano, 19 Coric, 22 Zaniolo, 34 Kluivert). All.: Di Francesco 6. Arbitro: Mazzoleni di Bergamo 6.5. Reti: nel pt 36′ Nzonzi, nel st 40′ Dzeko. Angoli: 4-3 per l’Empoli. Recupero: 0′ e 3′. Ammoniti: Bennacer, Lu. Pellegrini, Silvestre per gioco falloso. Var: 1.

Spettatori: 10.670 (Paganti 4.145 – 126.895 euro, abbonati 6.522-rateo 50.642 euro), incasso 177.527 euro. ** I GOL ** – 36′ pt: punizione dalla trequarti di Lorenzo Pellegrini, il traversone arriva in area sulla testa di Nzonzi che gira di colli e infila la palla all’angolo alla destra di Terracciano. – 85′ st: Dzeko segna di destro sotto la traversa dopo aver sfruttato uno svarione di Maietta su passaggio di El Shaarawy.

