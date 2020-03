Serie A ferma, la richiesta degli juventini sul web

Il campionato di Serie A s’è fermato e i tifosi si interrogano su quando riprenderà. Ma c’è anche chi pensa che il campionato potrebbe non ricominciare affatto: un’eventualità avanzata oggi dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come nella normativa attuale manchi una regola riguardante l’assegnazione dello scudetto in casi straordinari come quello che l’Italia sta vivendo a causa dell’emergenza coronavirus.

Scudetto non assegnato

L’ipotesi più probabile, secondo la Rosea, è che il titolo non venga assegnato, dato che la soluzione che vuole l’utilizzo della classifica dell’ultima giornata disputata non convince i club di serie A. Soluzione che, naturalmente, è quella invocata dai tifosi della Juventus, prima in classifica e, dunque, teoricamente campione d’Italia.

Dopo la pubblicazione dell’articolo della Gazzetta i supporter bianconeri si sono scatenati sui social network, invocando l’assegnazione del 9° scudetto consecutivo e denunciando quella che sarebbe un’ingiustizia ai danni della Juve.

La voce dei tifosi

“Certo non convince nessuno perché in testa c’è la Juventus. Se ci fosse la Lazio o l’Inter vedi come si convincerebbero!”, commenta Luca su una delle pagine dedicate al mondo Juve.

“Il punto è che tutti speravano o erano certi, visto che eravamo messi malissimo, che non avremmo vinto con l’Inter – gli fa eco Andrea -. In quel modo il regolamento avrebbe dato lo scudetto alla Lazio in caso di sospensione (e secondo regolamento). Avendo noi vinto ora ci scommetto che cercheranno di cambiare il regolamento”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Vincenzo: “C’è un regolamento e va rispettato. Cambiare le norme in corso esiste solo quando ad essere danneggiata è la Juventus”.

E tra i tifosi bianconeri c’è chi teme che possa ripetersi quanto avvenuto con Calciopoli. “Sicuramente, il titolo sarà dato alla terza classificata! Si può ripetere è già successo”, ironizza Mare.

Ma c’è anche qualche tifoso che va controcorrente, come Daniele: “Noi lo scudetto di cartone non lo vogliamo… vogliamo lo scudetto vinto sul campo perciò dal 3 aprile giocare tutte le partite a porte chiuse, così si vince un altro campionato”.

SPORTEVAI | 10-03-2020 12:16