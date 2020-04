Serie A ferma per Coronavirus: Lotito apre una nuova polemica

Restano agitate le acque intorno alla serie A e alla sua possibile ripresa. Su cui continuano a non esserci certezze dopo le ultime decisioni prese dal Governo e comunicate dal Premier Giuseppe Conte. E se nelle ultime ore il fronte più caldo era sembrato quello tra la Lega Calcio e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ora a recapitare a quest'ultimo una nuova bordata è uno dei principali sostenitori dell'idea che la serie A debba ripartire: Claudio Lotito.

Il presidente della Lazio ha ribadito la sua già nota visione sulla vicenda in un'intervista dai toni piuttosto accesi concessa al 'Tg2': "Partiamo dal presupposto che il Coronavirus non sparirà in poco tempo. Lo sappiamo con certezza e con questo dobbiamo imparare a convivere. La cosa più importante, quindi, è che sia chiaro a tutti che l'importanza del calcio è a livello sociale".

"Se non dovesse ripartire la serie A, verrebbero registrate perdite per centinaia di milioni di euro – ha aggiunto Lotito nel suo messaggio -. Si tratterebbe di danni estremamente gravi, forse irreparabili. Il decreto afferma che ci si può allenare per sporti individuali, mentre chi fa sport di squadra no. Finirà che Immobile e Dzeko correranno a Villa Borghese".

La Lazio, secondo le parole del suo patron, è pronta: "Noi lo siamo sempre stati. Vogliamo ripartire, rispettando però i protocolli necessari a limitare il contagio. Questo virus può avere effetti a livello cardiaco e polmonare, cosa alla quale siamo molto attenti".

Lotito ha spiegato a quali controlli il suo club sottoporrebbe i giocatori: "Tamponi, esami sierologici, spirometria, elettrocardiogramma da sforzo. Abbiamo tutto, per questo dico che le condizioni per ripartire ci sono".

Rimane però, come detto, la polemica con il ministro Spadafora secondo cui la maggioranza dei presidenti di A preferirebbe uno stop: "Ma chi l'ha detto? Vabbè…", si è limitato a chiosare Lotito.

SPORTAL.IT | 29-04-2020 20:38