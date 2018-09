Serie A: Fiorentina-Atalanta 2-0

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6, Milenkovic 6, Pezzella 6.5, Vitor Hugo 6, Biraghi 6.5, Benassi 5.5 (32′ pt Edimilson Fernandes 6), Veretout 7, Gerson 5.5 (36′ st Laurini sv), Chiesa 7.5, Simeone 6, Pjaca 5 (9′ st Mirallas 6). (97 Dragowski, 5 Ceccherini, 34 Diks, 16 Hancko, 14 Dabo, 6 Norgaard, 7 Eysseric, 11 Mirallas, 77 Thereau, 28 Vlahovic). All.: Pioli 6. Atalanta (3-5-2): Gollini 6, Toloi 6, Palomino 5, Mancini 5.5 (25′ st Rigoni 6), Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6 (35′ st Barrow sv), Pasalic 6.5, Castagne 6.5 (31′ st Adnan sv), Gomez 7, Zapata 6.5. (1 Berisha, 31 F.Rossi, 19 Djimsiti, 13 Bettella, 4 Valzania, 8 Gosens, 22 Pessina, 20 Tumminello, 72 Ilicic). All.: Gasperini 6. Arbitro: Valeri di Roma 5. Reti: nel st 18′ Veretout (rigore), 49′ Biraghi. Angoli: 6-5 per l’Atalanta. Var: 1.

Ammoniti: Vitor Hugo, Palomino, Toloi, Gomez, Edimilson Fernandes per gioco falloso, Lafont per comportamento non regolamentare. Recupero: 2′ e 5′. Spettatori: 30.535, incasso 436.757 euro (paganti 9316, incasso 164.753; abbonati 21.219, quota 272.004) ** I GOL ** – 18′ st: contatto Toloi-Chiesa, l’arbitro assegna il rigore alla Fiorentina tra le proteste dell’Atalanta e dopo l’intervento della Var, sul dischetto va Veretout che non sbaglia. – 49′ st: punizione conquistata da Chiesa dal limite, se ne incarica Biraghi che costringe Gollini ad un intervento quando il pallone ormai aveva oltrepassato la linea.

ANSA | 30-09-2018 20:44