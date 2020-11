Serie A: Fiorentina-Benevento, probabili formazioni

Manca ormai pochissimo all’esordio-bis di Cesare Prandelli, che torna a sedersi sulla panchina della Fiorentina, dopo l’esonero di Iachini, a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Per l’ex commissario tecnico della Nazionale l’impresa non è impossibile, ma il Benevento di Pippo Inzaghi farà di tutto per interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive in campionato.

Fiorentina-Benevento, probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger.Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Kouame, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. Allenatore: Prandelli.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Dabo; Ionita, Sau; Moncini. Allenatore: F.Inzaghi.

OMNISPORT | 21-11-2020 08:52