Serie A: Fiorentina-Cagliari 1-1

Fiorentina e Cagliari hanno pareggiato 1-1 (0-0) Fiorentina (4-3-3): Lafont 6.5, Milenkovic 6, Pezzella 5.5, Vitor Hugo 6, Biraghi 6, Gerson 5 (33′ st Eysseric sv), Veretout 7, Edimilson Fernandes 6, Chiesa 7, Simeone 5.5 (41′ st Vlahovic sv), Pjaca 5 (25′ st Mirallas 5.5). (97 Dragowski, 5 Ceccherini, 2 Laurini, 34 Diks, 16 Hancko, 14 Dabo, 24 Benassi, 77 Thereau, 21 Sottil).

All. Pioli 6 Cagliari (4-3-1-2): Cragno 7, Faragò 6.5, Ceppitelli 6, Pisacane 6.5, Padoin 6, Ionita 6, Bradaric 6, Barella 6, Castro 5.5 (45′ st Dessena sv), Joao Pedro 6, Cerri 5 (16′ st Pavoletti 7) (1 Rafael, 16 Aresti, 3 Andreolli, 2 Pajac, 56 Romagna, 8 Cigarini, 36 Doratiotto, 25 Sau). All. Maran 6.5 Arbitro: Giacomelli di Trieste Reti: st 15′ Veretout (rigore), 24′ Pavoletti Angoli: 7 a 6 per il Cagliari Ammoniti: Ionita, Barella per gioco falloso Recupero: 0′, 9′ Var: 2 Spettatori: 31.567, incasso 439.756 euro (paganti 10.348, incasso 167.752; abbonati 21.219, quota 272.004) ***I GOL: – 15′ st: Giacomelli assegna il rigore alla Fiorentina dopo aver visionato alla Var il contatto Chiesa-Barella: sul dischetto va Veretout che non sbaglia dagli undici metri – 24′ st: Joao Pedro per Faragò, cross basso verso l’area viola, il neo entrato Pavoletti prende il tempo a Pezzella e con una zampata trafigge Lafont

ANSA | 21-10-2018 22:26