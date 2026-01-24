Fiorentina-Cagliari 1-2 pagelle: la sveglia viola suona tardi, Palestra fa piangere Vanoli. L'assenza di Kean è un giallo

I top e flop: Palestra migliore in campo con gol ed assist, bene Kilicsoy che sblocca la gara. Bocciati Pongracic, Solomon e Gosens per i viola, si salva Brescianini

Dov’era la Fiorentina che aveva schiaffeggiato il Bologna la settimana scorsa? Svanita la reazione emotiva dopo la morte di Commisso, i viola tornano nel tunnel: festeggia solo il Cagliari che fa quel che vuole al Franchi per oltre un’ora e si impone alla fine per 2-1. Non bastano un Gudmundsson ispirato come mai e un finale arrembante, Vanoli si fa incartare da Pisacane e viene infilzato sulle ripartenze. Man of the match Palestra che serve l’assist del vantaggio al 31′ a Kilicsoy (con anche una deviazione di Comuzzo) e che ad inizio ripresa fa tutto in proprio con una rasoiata in diagonale. La reazione dei gigliati c’è ma porta ad un solo gol di Bresciani al 74′. Da qui alla fine solo Fiorentina ma Caprile si esalta e ferma ogni azione dei toscani. Con questo risultato il Cagliari sale 11° a 25 punti mentre la Fiorentina resta terzultima con 17 punti con il giallo Kean che si accende.

Fiorentina-Cagliari, la chiave tattica

Vanoli conferma il 4-3-3 delle ultime uscite: pesa nei viola l’assenza di Kean, c’è allora il grande ex Roberto Piccoli a guidare l’attacco, con Gudmundsson e Solomon ai suoi lati vista l’indisponibilità anche di Parisi. Tocca ancora a Mandragora completare la mediana insieme a Fagioli e Ndour, mentre in difesa, davanti a De Gea, conferme per Pongracic e Comuzzo con Dodo e Gosens sugli esterni.

Cagliari in campo con il 3-4-2-1. Pisacane schiera la difesa a tre, con Ze Pedro che viene preferito a Zappa per comporre il reparto insieme a Mina e Luperto, a protezione di Caprile. Palestra e Obert confermati sugli esterni, con Mazzitelli e Adopo in mezzo. In attacco Gaetano ed Esposito agiranno a supporto del giovane Kilicsoy.

I sardi in fase di non possesso si schierano con il 4-4-2 e, in alcune occasioni di forte pressione offensiva viola, Pisacane chiede ai suoi uomini di mantenere il 5-4-1 come assetto tattico. Il Cagliari, inoltre, si dimostra decisivo nei contropiede: in due occasioni trafigge la Fiorentina che si fa trovare completamente disunita tra reparti e poco preparata alla gestione del pericolo.

Giallo Moise Kean: perché è stato messo fuori rosa da Vanoli

Se oggi Moise Kean siede in tribuna durante Fiorentina-Cagliari, non è solo per problemi alla caviglia. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il bomber viola è stato messo in punizione dal tecnico Vanoli per essersi presentato al raduno con oltre un’ora di ritardo e per aver anche saltato il pranzo con i compagni. Il tecnico della Viola, dopo aver già usato il pugno duro con Ranieri levandogli la fascia da capitano, anche in quest’occasione ha deciso la linea dell’intransigenza mettendo Kean fuori rosa, confermando quello che già si vociferava nelle ore antecedenti alla gara.

I top e flop della Fiorentina

Brescianini 7. Accorcia le distanze al 74′ grazie ad un cross basso dalla destra di Dodo.

Accorcia le distanze al 74′ grazie ad un cross basso dalla destra di Dodo. Dodo 6.5. Assist per Brescianini con un cross rasoterra a tagliare l’area

Assist per Brescianini con un cross rasoterra a tagliare l’area Gudmundsson 6.5. Al 33′ va vicinissimo alla rete del pareggio con una giocata in area in cui salta due avversari con una finta, a salvare tutto è però Caprile in uscita. Al 66′ scheggia il palo esterno con un tiro a giro dalla distanza.

Al 33′ va vicinissimo alla rete del pareggio con una giocata in area in cui salta due avversari con una finta, a salvare tutto è però Caprile in uscita. Al 66′ scheggia il palo esterno con un tiro a giro dalla distanza. Piccoli 6. Combattivo ma poco supportato.

Combattivo ma poco supportato. Fagioli 5.5. Inadeguato in fase offensiva, pecca sulla trequarti facendosi anticipare più volte dagli avversari. In occasione del raddoppio dei sardi si fa trovare fuori posizione non ripiegando adeguatamente in fase difensiva.

Inadeguato in fase offensiva, pecca sulla trequarti facendosi anticipare più volte dagli avversari. In occasione del raddoppio dei sardi si fa trovare fuori posizione non ripiegando adeguatamente in fase difensiva. Pongracic 5. Consente a Palestra di tirare, dall’interno dell’area di rigore, e trovare la rete del raddoppio. Ammonito al 56′.

Consente a Palestra di tirare, dall’interno dell’area di rigore, e trovare la rete del raddoppio. Ammonito al 56′. Solomon 5. Inutilmente confusionario

Inutilmente confusionario Gosens 5. Mai in partita, manca la spinta in fase offensiva.

I top e flop del Cagliari

Palestra 7.5. Fornisce un cross telecomandato verso il centro dell’area, occasione in cui pesca di testa Kilicsoy. Segna la rete del raddoppio ad inizio ripresa con una grande progressione offensiva lungo la fascia destra.

Fornisce un cross telecomandato verso il centro dell’area, occasione in cui pesca di testa Kilicsoy. Segna la rete del raddoppio ad inizio ripresa con una grande progressione offensiva lungo la fascia destra. Kilicsoy 7. Con un colpo di testa in area sblocca la gara al 31′ con la complicità di Comuzzo che inganna De Gea. Seconda rete in Serie A in 15 gare.

Con un colpo di testa in area sblocca la gara al 31′ con la complicità di Comuzzo che inganna De Gea. Seconda rete in Serie A in 15 gare. Esposito 6.5. Assist per Palestra in occasione del 2-0.

Assist per Palestra in occasione del 2-0. Caprile 6.5 Salva su Gudmundsson in uscita al 33′: evita un gol in area – quasi certo – dell’islandese.

Salva su Gudmundsson in uscita al 33′: evita un gol in area – quasi certo – dell’islandese. Ze Pedro 5. Viene anticipato in area da Brescianini in occasione dell’1-2 viola.

