Serie A: Fiorentina-Chievo 6-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont 6, Milenkovic 7, Pezzella 6, Vitor Hugo 6, Biraghi 6.5, Benassi 7.5, E.Fernandes 6 (9′ st Norgaard), Gerson 7.5 (29′ st Dabo sv), Chiesa 6.5 (29′ st Pjaca sv), Simeone 7, Eysseric 6.5. (69 Dragowski, 67 Ghidotti, 2 Laurini, 16 Hancko, 34 Diks, 5 Ceccherini, Vlahovic, 19 Montiel). All.: Pioli 7.5. Chievo (4-3-3): Seculin 5, Depaoli 5, Rossettini 5, Tomovic 6, Jaroszynski 5, Rigoni 5 (21′ st Meggiorini 5), Radovanovic 6, Hetemaj 5(1′ st Obi 5), Birsa 5.5 (32′ st Kiyine sv), Stepinski 5, Giaccherini 5. (1 Semper, 67 Caprile, 5 Barba, 14 Bani, 11 Leris, 10 Pucciarelli, 20 Djordjevic, 31 Pellissier). All.: D’Anna 5 Arbitro: Abisso di Palermo 6. Reti: nel pt 8′ Milenkovic, 42′ Gerson; nel st 4′ e 45′ Benassi, 26′ Chiesa, 32′ Tomovic. Angoli: 2 a 2. Recupero: 1′ e 3′ Ammoniti: Edimilson Fernandes, Depaoli, Meggiorini, Radovanovic per gioco falloso. Var: 1 Spettatori: 27.790, incasso 406.422 euro (paganti 7671, incasso 144.567; abbonati 20.119, quota abbonati 216.855). ** I GOL ** – 8′ pt: Seculin respinge un tiro di Benassi, Milenkovic raccoglie e anticipando Giaccherini fa partire da 25 metri un gran tiro che si infila imparabilmente all’incrocio. – 42′ pt: da una mischia in area veneta, dopo una serie di batti e ribatti, Gerson riesce a trovare il tocco per trafiggere Seculin e realizzare il suo primo gol in maglia viola. – 4′ st: Simeone si trasforma in assist-man e innesca dalla sinistra l’accorrente Benassi che di testa supera il portiere del Chievo. – 26′ st: dopo una discesa da applausi Gerson imbecca splendidamente Chiesa che da posizione defilata trafigge Seculin con un gran destro. – 32′ st: dagli sviluppi di un corner il Chievo accorcia con l’ex viola Tomovic che di testa supera il debuttante Lafont. – 45′ st: suggerimento di Biraghi per Benassi che indisturbato sigilla la sua serata con una doppietta. 48′ st: Eysseric innesca Simeone che all’ultimo minuto di recupero mette il suo timbro sulla goleada viola con una rete da bomber vero sotto gli occhi di papà Diego

ANSA | 26-08-2018 23:06