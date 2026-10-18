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Fiorentina-Como 1-3 pagelle: Nico Paz vola (da 8), Liberali che prodezza (7), Pongracic punito dal VAR

I top e flop: Nico Paz gol e assist, migliore in campo. Bene Liberali e Douvikas, autori delle reti dei lariani. Per la Viola si salva Pongracic. VAR sotto accusa

3 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Il Como torna a correre inarrestabile ma quante macchie arbitrali ai danni della Fiorentina che perde in casa in una gara viziata dalle revisioni del VAR. Termina 3-1 per gli uomini di Fabregas che fanno festa con uno scatenatissimo Nico Paz – migliore in campo con gol e assist – una prodezza di Liberali al 32′, che sblocca la gara con un sinistro a giro di rara fattura, e la rete conclusiva di Douvikas che chiude i conti ad inizio ripresa. Ma, a terminare sotto accusa è la direzione di Di Bello che prima non vede un fallo netto di Kempf, ai danni di Pedro Concalves, da cui scaturisce la ripartenza del Como in occasione della rete dell’1-0, e poi al termine del primo tempo annulla per fuorigioco – dopo una revisione di quasi 5 minuti del VAR – una rete a Pongracic, che era valsa il momentaneo pareggio (2-2), dopo aver accorciato già le distanze al 42′. Le pagelle e le valutazioni dei protagonisti di Fiorentina-Como.

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Fiorentina, i top e flop

  • Pongracic 7. Accorcia le distanze ribattendo in rete un pallone in una mischia in area. Al termine del primo tempo era riuscito anche a realizzare una doppietta, poi annullata per fuorigioco dopo una revisione al VAR. Prima rete in Serie A.
  • Mastantuono 6.5. Propositivo in fase di costruzione, era riuscito a realizzare un assist da calcio piazzato ma invalidato da posizione di fuorigioco di Pongracic, autore del gol del temporaneo 2-2.
  • Pellegrino 5.5. Cerca di fare a sportellate ma non si rende decisivo in fase offensiva.
  • Dragusin 5. Non riesce a chiudere a tempo su Douvikas in occasione del 3-1 del Como.
  • De Gea 5. Subisce tre reti, su quella di Douvikas si fa trafiggere da un pallone che gli passa sotto le gambe.

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Como, i top e flop

  • Nico Paz 8. Al secondo tentativo di conclusione in rete, di testa trova la gloria: porta il Como sul momentaneo 2-0 al 36'. Vince un duello con Mastantuono e serve un assist in profondità per Douvikas che fa 3-1. Ammonito, esce al 61'.
  • Liberali 7. Sblocca la gara con un gran sinistro a giro, angolatissimo sul palo opposto, ma la rete che segna, seppur convalidata, era irregolare in quanto viziata da un fallo netto in precedenza di Kempf.
  • Douvikas 7. Nel primo tempo lotta fisicamente ma non entra nel vivo del gioco e della fase offensiva. Ad inizio ripresa porta il Como sul 3-1: con una finta su Dragusin ottiene lo spazio necessario per concludere in rete e trafiggere De Gea.
  • Valle 6.5. Assist per Nico Paz al 36' con un cross dalla sinistra verso il centro dell'area.
  • Caqueret 6.5. Assist per Liberali al 32'.
  • Ramon 6. Ammonito, subentra al posto dell'infortunato Chalobah.

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Il migliore in campo

  • Nico Paz 8. Determinante in fase offensiva, nella prima metà si rende pericoloso di testa in due occasioni ma solo alla seconda realizza la rete del momentaneo 2-0. Nella seconda metà serve un assist per Douvikas che chiude la gara.

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Il migliore in campo ANSA

La valutazione dell'arbitro

  • Marco Di Bello 5. Non si accorge di un fallo netto di Kempf ai danni di Pedro Concalves - che perde palla - da cui scaturisce l'azione del gol del Como che sblocca la gara. In quel caso il VAR non lo aiuta a rivedere le immagini ma, al termine del primo tempo, annulla - dopo una lunghissima revisione - una rete a Pongracic per fuorigioco grazie ad un'inquadratura dall'alto con il sistema del cross-air.
La valutazione dell'arbitro ANSA
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