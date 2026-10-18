Fiorentina-Como 1-3 pagelle: Nico Paz vola (da 8), Liberali che prodezza (7), Pongracic punito dal VAR

I top e flop: Nico Paz gol e assist, migliore in campo. Bene Liberali e Douvikas, autori delle reti dei lariani. Per la Viola si salva Pongracic. VAR sotto accusa

Il Como torna a correre inarrestabile ma quante macchie arbitrali ai danni della Fiorentina che perde in casa in una gara viziata dalle revisioni del VAR. Termina 3-1 per gli uomini di Fabregas che fanno festa con uno scatenatissimo Nico Paz – migliore in campo con gol e assist – una prodezza di Liberali al 32′, che sblocca la gara con un sinistro a giro di rara fattura, e la rete conclusiva di Douvikas che chiude i conti ad inizio ripresa. Ma, a terminare sotto accusa è la direzione di Di Bello che prima non vede un fallo netto di Kempf, ai danni di Pedro Concalves, da cui scaturisce la ripartenza del Como in occasione della rete dell’1-0, e poi al termine del primo tempo annulla per fuorigioco – dopo una revisione di quasi 5 minuti del VAR – una rete a Pongracic, che era valsa il momentaneo pareggio (2-2), dopo aver accorciato già le distanze al 42′. Le pagelle e le valutazioni dei protagonisti di Fiorentina-Como.