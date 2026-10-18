Il Como torna a correre inarrestabile ma quante macchie arbitrali ai danni della Fiorentina che perde in casa in una gara viziata dalle revisioni del VAR. Termina 3-1 per gli uomini di Fabregas che fanno festa con uno scatenatissimo Nico Paz – migliore in campo con gol e assist – una prodezza di Liberali al 32′, che sblocca la gara con un sinistro a giro di rara fattura, e la rete conclusiva di Douvikas che chiude i conti ad inizio ripresa. Ma, a terminare sotto accusa è la direzione di Di Bello che prima non vede un fallo netto di Kempf, ai danni di Pedro Concalves, da cui scaturisce la ripartenza del Como in occasione della rete dell’1-0, e poi al termine del primo tempo annulla per fuorigioco – dopo una revisione di quasi 5 minuti del VAR – una rete a Pongracic, che era valsa il momentaneo pareggio (2-2), dopo aver accorciato già le distanze al 42′. Le pagelle e le valutazioni dei protagonisti di Fiorentina-Como.
Fiorentina-Como 1-3 pagelle: Nico Paz vola (da 8), Liberali che prodezza (7), Pongracic punito dal VAR
I top e flop: Nico Paz gol e assist, migliore in campo. Bene Liberali e Douvikas, autori delle reti dei lariani. Per la Viola si salva Pongracic. VAR sotto accusa
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Fiorentina, i top e flop
- Pongracic 7. Accorcia le distanze ribattendo in rete un pallone in una mischia in area. Al termine del primo tempo era riuscito anche a realizzare una doppietta, poi annullata per fuorigioco dopo una revisione al VAR. Prima rete in Serie A.
- Mastantuono 6.5. Propositivo in fase di costruzione, era riuscito a realizzare un assist da calcio piazzato ma invalidato da posizione di fuorigioco di Pongracic, autore del gol del temporaneo 2-2.
- Pellegrino 5.5. Cerca di fare a sportellate ma non si rende decisivo in fase offensiva.
- Dragusin 5. Non riesce a chiudere a tempo su Douvikas in occasione del 3-1 del Como.
- De Gea 5. Subisce tre reti, su quella di Douvikas si fa trafiggere da un pallone che gli passa sotto le gambe.
Como, i top e flop
- Nico Paz 8. Al secondo tentativo di conclusione in rete, di testa trova la gloria: porta il Como sul momentaneo 2-0 al 36'. Vince un duello con Mastantuono e serve un assist in profondità per Douvikas che fa 3-1. Ammonito, esce al 61'.
- Liberali 7. Sblocca la gara con un gran sinistro a giro, angolatissimo sul palo opposto, ma la rete che segna, seppur convalidata, era irregolare in quanto viziata da un fallo netto in precedenza di Kempf.
- Douvikas 7. Nel primo tempo lotta fisicamente ma non entra nel vivo del gioco e della fase offensiva. Ad inizio ripresa porta il Como sul 3-1: con una finta su Dragusin ottiene lo spazio necessario per concludere in rete e trafiggere De Gea.
- Valle 6.5. Assist per Nico Paz al 36' con un cross dalla sinistra verso il centro dell'area.
- Caqueret 6.5. Assist per Liberali al 32'.
- Ramon 6. Ammonito, subentra al posto dell'infortunato Chalobah.
Il migliore in campo
- Nico Paz 8. Determinante in fase offensiva, nella prima metà si rende pericoloso di testa in due occasioni ma solo alla seconda realizza la rete del momentaneo 2-0. Nella seconda metà serve un assist per Douvikas che chiude la gara.
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ANSA
La valutazione dell'arbitro
- Marco Di Bello 5. Non si accorge di un fallo netto di Kempf ai danni di Pedro Concalves - che perde palla - da cui scaturisce l'azione del gol del Como che sblocca la gara. In quel caso il VAR non lo aiuta a rivedere le immagini ma, al termine del primo tempo, annulla - dopo una lunghissima revisione - una rete a Pongracic per fuorigioco grazie ad un'inquadratura dall'alto con il sistema del cross-air.
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