Fiorentina-Frosinone 0-3 PAGELLE: Raimondo che doppietta, Bracaglia spegne la Viola, Dragusin il peggiore

Raimondo e Bracaglia trascinano i ciociari nella vittoria al Franchi, Kvernadze e Calò realizzano due assist. Tutti i voti e i giudizi sui protagonisti del match.

Centenario rovinato, fischi sonori dei tifosi e i fantasmi della scorsa stagione già rivissuti alla seconda di campionato nonostante un mercato da big. Fare peggio per la Fiorentina era difficile eppure, dopo il sonoro ko all’Olimpico (0-4 con la Roma), la Viola è caduta anche in casa contro la neopromossa Frosinone: Grosso sfigura platealmente nel giorno della festa dei 100 anni del club con altre tre reti subite, una reazione mai arrivata nel corso del match da parte dei suoi uomini che restano inetti e scollegati tra reparti e i dubbi che aumentano su un gioco che proprio non funziona.

Migliore su tutti, invece, Raimondo che apre la gara, al 26′, e la chiude con una doppietta che arriva al 67′ con un tiro delizioso di sinistro al volo da posizione defilata in area. Ma, a spezzare definitivamente le gambe alla Viola è stato Bracaglia: nel miglior momento per la squadra di casa, il terzino sinistro svetta in area con un colpo di testa su cross da calcio d’angolo poco prima della fine del primo tempo. Non cambia nulla nella seconda metà di gioco per la Fiorentina che si arrende ai colpi dei ciociari con Dragusin tra i peggiori in campo. I top e flop delle due squadre e le pagelle della gara.

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