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Fiorentina-Frosinone 0-3 PAGELLE: Raimondo che doppietta, Bracaglia spegne la Viola, Dragusin il peggiore

Raimondo e Bracaglia trascinano i ciociari nella vittoria al Franchi, Kvernadze e Calò realizzano due assist. Tutti i voti e i giudizi sui protagonisti del match.

3 min di lettura

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Centenario rovinato, fischi sonori dei tifosi e i fantasmi della scorsa stagione già rivissuti alla seconda di campionato nonostante un mercato da big. Fare peggio per la Fiorentina era difficile eppure, dopo il sonoro ko all’Olimpico (0-4 con la Roma), la Viola è caduta anche in casa contro la neopromossa Frosinone: Grosso sfigura platealmente nel giorno della festa dei 100 anni del club con altre tre reti subite, una reazione mai arrivata nel corso del match da parte dei suoi uomini che restano inetti e scollegati tra reparti e i dubbi che aumentano su un gioco che proprio non funziona.

Migliore su tutti, invece, Raimondo che apre la gara, al 26′, e la chiude con una doppietta che arriva al 67′ con un tiro delizioso di sinistro al volo da posizione defilata in area. Ma, a spezzare definitivamente le gambe alla Viola è stato Bracaglia: nel miglior momento per la squadra di casa, il terzino sinistro svetta in area con un colpo di testa su cross da calcio d’angolo poco prima della fine del primo tempo. Non cambia nulla nella seconda metà di gioco per la Fiorentina che si arrende ai colpi dei ciociari con Dragusin tra i peggiori in campo. I top e flop delle due squadre e le pagelle della gara.

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Fiorentina, i top e flop

  • Gudmundsson 6. Era riuscito a sbloccare la gara, tutto fermo poi per fuorigioco. Ammonito
  • Mastantuono 6. Propositivo in fase offensiva, bene nei passaggi in verticale: al 33' colpisce un palo.
  • Oulai 6. Bene nei passaggi, abile nei dribbling che tenta. Il migliore della viola a centrocampo in entrambe le fasi.
  • De Gea 5. Non riesce a respingere un tiro al 25' da posizione ravvicinata: Raimondo conclude di sinistro a mezz'altezza, occasione in cui il portiere viola poteva far meglio.
  • Dragusin 4.5. Di testa si fa anticipare in area da Bracaglia in occasione della rete del 2-0 del Frosinone. In ritardo anche su Raimondo, in occasione del 3-0 subito.

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Frosinone, i top e flop

  • Bracaglia 7.5 Nel momento migliore della viola, da calcio d'angolo colpisce di testa anticipando Dragusin e segna la rete del 2-0. Primo gol in Serie A per il terzino classe 2003. Assist per Raimondo al 67'. Ammonito.
  • Calò 6.5. Assist per Bracaglia con cross da calcio d'angolo al 38'.
  • Kvernadze 6.5. Con un ottimo movimento in area riesce a smarcarsi per poi fornire un assist per Raimondo in occasione dell'1-0 Frosinone. Molto abile nei dribbling che completa.

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Raimondo, il migliore in campo

  • Raimondo 8.5. Sblocca la gara al 25' grazie ad un sinistro in area sul primo palo che inganna De Gea. Nel secondo tempo cresce ulteriormente il livello della sua prestazione: va a pressare incessantemente su tutti e assicura un buon rendimento in fase offensiva mantenendo vivo il reparto d'attacco. Chiude la gara con una doppietta: al 67' conclude di sinistro al volo da posizione defilata. Ammonito.
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