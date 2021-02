Serie A: Fiorentina-Inter, le probabili formazioni

Questa sera alle 20.45 Fiorentina e Inter aprono le ventunesima giornata del campionato di Serie A. Problemi per Ribery in casa viola: il francese è in dubbio per un risentimento muscolare. Senza di lui possibile l’accoppiata Callejon-Vlahovic in attacco. Possibile esordio per Kokorin, che inizierà dalla panchina.

Nell’Inter ballottaggio tra Sanchez e Lautaro Martinez, che potrebbe riposare in vista della Juventus. A centrocampo sempre Barella e Brozovic, sulla fascia sinistra chance per Perisic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Callejon, Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

OMNISPORT | 05-02-2021 08:12