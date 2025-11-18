Per questa stagione c'è già stato un precedente: la piattaforma streaming ha annunciato di aver optato per il big match oggi 18 novembre

Più che per la classifica Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN, costituisce un evento dai tratti peculiari se non unici complice la rivalità impetuosa, anche acre, tra le rispettive tifoserie. Una sfida dai significati poliedrici, che DAZN ha individuato tra le partite in chiaro, da trasmettere gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma che detiene i diritti tv di tutta la Serie A in Italia. A confermare la scelta editoriale, la stessa piattaforma stamani, 18 novembre, attraverso i propri account social ufficiali.

Il momento di Fiorentina e Juventus

La Fiorentina sta attraversando la fase più delicata dell’era Commisso, a sua volta in forte discussione nonostante le rassicurazioni in merito. La squadra guidata dal subentrato Vanoli, che ha sostituito Stefano Pioli in corsa, punta a invertire la tendenza per rilanciarsi in campionato.

Dalla sua, la Juventus vive una situazione speculare se consideriamo il cambio di allenatore in panca e l’ingresso di Luciano Spalletti per sovvertire un andamento lento e incerto rispetto alle ambizioni del club. La contrapposizione tra due grandi protagoniste della nostra Serie A ha conosciuto capitoli migliori, ma l’epica che evoca una sfida che coinvolge due tifoserie così accese e attente è sempre suggestiva.

La decisione di DAZN di trasmettere in chiaro e gratis

Veniamo alla decisione di DAZN di consentire la visione in chiaro, senza pagare, di questo match. Per vedere la partita gratuitamente sarà necessario registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail e seguire le istruzioni. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv attraverso l’app o sul proprio smartphone. Riassumendo la registrazione può avvenire come segue:

Da desktop o mobile – accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;

– accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita; Da Smart TV – aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, la piattaforma streaming consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi sulla partita il prima possibile per evitare spiacevoli inconvenienti.

Per chi è già abbonato a DAZN, va aggiunto, non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

Per qualunque difficoltà, è presente sul sito una guida alla registrazione e alla creazione di un account o alla riattivazione dello stesso, che la piattaforma consiglia di verificare qualche giorno prima dell’evento.

Per chi ha un account ed un abbonamento attivo

Tutti i clienti con abbonamento attivo DAZN potranno accedere alla visione di Fiorentina-Juventus senza alcuna restrizione ovviamente, inclusi i piani Sports, Goal, o MyClubPass. L’abbonato dovrà limitarsi ad effettuare il log in con le proprie credenziali e a cliccare sull’evento.

Ricordiamo, inoltre, che Fiorentina-Juve fa parte – stando all’accordo vigente fino al 2029- di un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e fruibili gratuitamente per ogni stagione. Nel 2024/25 i match trasmessi in chiaro sono stati Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve, mentre dall’inizio della nuova stagione 2025/2026 DAZN ha già mandato in onda gratis Milan-Roma.