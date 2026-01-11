Fiorentina-Milan 1-1 pagelle: Nkunku salva Allegri al 90' dopo la grande illusione viola ma che paura

I top e flop: Nkunku acciuffa in extremis il pareggio, bene Comuzzo che aveva sbloccato la gara su assist di Gudmundsson. Male i neo entrati rossoneri

Sono più di tre gli indizi e sono ormai una prova certa: il Milan con le piccole sbanda e se in campo, anziché i titolarissimi, ci va il Milan-B ecco che i rossoneri stavano per resuscitare anche la derelitta Fiorentina. Un gol al 90′ di Nkunku, entrato dalla panchina, consente ai rossoneri di conquistare un punto che sembrava insperato. La rete di Comuzzo al 66′ aveva illuso Vanoli (espulso a fine primo tempo) ma i cambi nella ripresa hanno raggiustato un Diavolo che aveva fatto tanta fatica. La rivoluzione di Allegri, con l’esclusione di Leao, Modric, Fofana e Rabiot, si è rivelata un mezzo fallimento. Vero è che nel primo tempo Pulisic, tra i migliori nonostante tutto, ha fallito tre palle gol nitide ma nel secondo tempo fino al finale arrembante c’è stata quasi solo la Fiorentina. Finale vibrante che avrebbe potuto cambiare ancora il risultato ma finisce con un 1-1 che porta il Milan al 2° posto a quota 40 punti. La Fiorentina sale al 18° posto a quota 14.

Fiorentina-Milan, la chiave tattica

I rossoneri, in campo con ampio turnover, schierano Fullkrug prima punta che attira su di sé gran parte delle marcature difensive. Infatti, l’attaccante tedesco in questo modo lascia più libero Pulisic che agisce spesso indisturbato su tutto il fronte offensivo, andando anche per due volte nel primo tempo vicino alla rete del vantaggio. In fase di non possesso, il Milan si schiera con il 4-4-2. I viola, dal secondo tempo, crescono sul piano della pericolosità con i cross verso il centro dell’area e grazie a numerosi contropiede che spaccano la difesa rossonera.

Viola in crescendo

Sembrava una favola la spizzata di vincente di Comuzzo, il finale in crescendo della viola e la resistenza ad oltranza fino al 90′: il Milan evita la sconfitta, con una rete di Nkunku a 7′ dallo scadere. Si gela il Franchi, si fermano i cori e cresce la delusione per un possibile successo al Franchi. Finisce 1-1 ma, per la squadra di Vanoli, non è tutto da buttare: si tratta comunque del quarto risultato utile nelle ultime cinque gare ed un trend in crescendo rispetto la fase iniziale delicatissima di campionato. Si conferma, invece, il problema del Milan con le piccole dopo un primo tempo in cui i rossoneri padroneggiano nelle occasioni gol ma non sbloccano la gara.

Maignan ancora in attesa del rinnovo

Prima della gara Fiorentina-Milan, il ds rossonero, Igli Tare, è intervenuto a Dazn ed ha fatto il punto sulla vicenda Maignan sull’ipotesi rinnovo: “Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan. Vuole rimanere, ma finché non c’è luce verde dobbiamo ancora aspettare un po’. Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta, sarebbe una pedina importante per questa squadra per il progetto futuro”.

I top e flop della Fiorentina

Comuzzo 7. Al 65′ sblocca la gara con un colpo di testa su cross da calcio d’angolo.

Al 65′ sblocca la gara con un colpo di testa su cross da calcio d’angolo. De Gea 7. Perfetto nel primo tempo, salva in tre occasioni la viola e dice no a Pulisic.

Perfetto nel primo tempo, salva in tre occasioni la viola e dice no a Pulisic. Kean 6. A volte impreciso, si inizia a svegliare dal secondo tempo in poi. Sul fronte offensivo prova a lottare in area, nei dribbling, ma non trova la rete.

A volte impreciso, si inizia a svegliare dal secondo tempo in poi. Sul fronte offensivo prova a lottare in area, nei dribbling, ma non trova la rete. Dodo 6. Cresce dal 45′ in poi quando prova falcate sulla destra e tiri dalla distanza. Sorprende anche in fase di interdizione.

Cresce dal 45′ in poi quando prova falcate sulla destra e tiri dalla distanza. Sorprende anche in fase di interdizione. Gudmundsson 6. Assist per Comuzzo con cross da calcio d’angolo.

Le pagelle del Milan

Maignan 6. Nel secondo tempo è attento nelle uscite e nei tiri dalla distanza.

Nel secondo tempo è attento nelle uscite e nei tiri dalla distanza. De Winter 6. Impreciso nei lanci lunghi, pulito nel breve.

Impreciso nei lanci lunghi, pulito nel breve. Gabbia 6. Sbanda ad inizio secondo tempo, si riprende nel finale di gara.

Sbanda ad inizio secondo tempo, si riprende nel finale di gara. Pavlovic 5.5. Si alza maggiormente sulla sinistra, in fase di costruzione, dalla seconda metà di gioco in poi. Sul cross-assist di Gudmundsson non legge la traiettoria del pallone e favorisce Comuzzo. Poco dopo, esce per infortunio al 69′ per una botta alla testa in uno scontro aereo con Comuzzo. Nkunku 7 (dal 73′). Grandissima rete del pareggio, all’89’, con un destro in girata.

Si alza maggiormente sulla sinistra, in fase di costruzione, dalla seconda metà di gioco in poi. Sul cross-assist di Gudmundsson non legge la traiettoria del pallone e favorisce Comuzzo. Poco dopo, esce per infortunio al 69′ per una botta alla testa in uno scontro aereo con Comuzzo. Grandissima rete del pareggio, all’89’, con un destro in girata. Saelemaekers 6.5. Abile negli uno contro uno, bene in fase di non possesso quando si ricompatta nella linea dei centrocampisti.

Abile negli uno contro uno, bene in fase di non possesso quando si ricompatta nella linea dei centrocampisti. Loftus-Cheek 5. Ha perso più sfide nella partita (8). Fofana 5.5. (dal 63′).

Ha perso più sfide nella partita (8). Jashari 5.5. Poco attivo da play basso, si mette in evidenza spingendosi maggiormente in avanti nel secondo tempo. Rabiot 5.5. (dal 60′).

Poco attivo da play basso, si mette in evidenza spingendosi maggiormente in avanti nel secondo tempo. Ricci 6. Passaggi semplici, pochi ma buoni. Non rischia la giocata o il filtrante alto.

Passaggi semplici, pochi ma buoni. Non rischia la giocata o il filtrante alto. Estupinan 5. Attende le sovrapposizioni di Pavlovic per sentirsi maggiormente a suo agio nel tentare la giocata. Ammonito al 52′ per fallo su Kean, dopo essere stato saltato. Bartesaghi 5 (dal 60′). Perde la marcatura su Comuzzo in area in occasione del vantaggio viola.

Attende le sovrapposizioni di Pavlovic per sentirsi maggiormente a suo agio nel tentare la giocata. Ammonito al 52′ per fallo su Kean, dopo essere stato saltato. Perde la marcatura su Comuzzo in area in occasione del vantaggio viola. Pulisic 6.5. Salta tutti in area, anche De Gea, ma da posizione defilata non riesce più ad insaccare al 17′. Scatenato in avanti ma non decisivo in fase realizzativa.

Salta tutti in area, anche De Gea, ma da posizione defilata non riesce più ad insaccare al 17′. Scatenato in avanti ma non decisivo in fase realizzativa. Fullkrug 6. Manda due volte in porta Pulisic che spreca. Attira su di sé le marcature avversarie e libera lo statunitense sul fronte offensivo. Leao 6 (dal 60′).

