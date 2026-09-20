Fiorentina-Napoli 1-1 pagelle: Allegri non ha più chi segna, a Gilmour replica Jimenez e la vetta s'allontana

Traverse di Atta e Fagioli, un palo di Olivera nella prima metà. Il Napoli segna per primo ma si fa raggiungere e l'assedio finale non basta

La Fiorentina con la cura Vanoli è quasi guarita, il Napoli non ancora. L’1-1 del Franchi lascia un pizzico di amaro in bocca ad entrambe ma conferma antichi limiti degli azzurri, che hanno perso le loro bocche da fuoco. Hojlund sta annegando nella solitudine e senza McTominay o segnano i centrocampisti o è la fine. Col Bologna era servito (e bastato) il gol di Lobotka, al Franchi segna addirittura Gilmour, tra i migliori, ma non basta perché a inizio ripresa arriva il pari di Jimenez. Risultato giusto perchè i viola hanno colpito due traverse, con il vivace Atta e il preciso Fagioli, perché Mastantuono è stato spesso una spina nel fianco, perché Pellegrino ha lottato con rabbia. Dall’altra parte De Bruyne s’è inceppato, Lang ha girato a vuoto e Lobotka col doppio play non si trova molto a suo agio. Allegri ha provato a invertire la rotta lanciando Lucca, Neres e Favasuli (al posto di un rinato Politano) ma De Gea si è opposto sia ai tentativi del brasiliano che quantomeno ha dato segni di vita che dell’ex Catanzaro che conferma di essere un asso nella manica dei partenopei. Alla sosta il Napoli ci arriva maluccio e vede col binocolo la vetta della classifica, la Fiorentina non può che migliorare. Le valutazioni e le pagelle complete dei protagonisti della gara.