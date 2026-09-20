La Fiorentina con la cura Vanoli è quasi guarita, il Napoli non ancora. L’1-1 del Franchi lascia un pizzico di amaro in bocca ad entrambe ma conferma antichi limiti degli azzurri, che hanno perso le loro bocche da fuoco. Hojlund sta annegando nella solitudine e senza McTominay o segnano i centrocampisti o è la fine. Col Bologna era servito (e bastato) il gol di Lobotka, al Franchi segna addirittura Gilmour, tra i migliori, ma non basta perché a inizio ripresa arriva il pari di Jimenez. Risultato giusto perchè i viola hanno colpito due traverse, con il vivace Atta e il preciso Fagioli, perché Mastantuono è stato spesso una spina nel fianco, perché Pellegrino ha lottato con rabbia. Dall’altra parte De Bruyne s’è inceppato, Lang ha girato a vuoto e Lobotka col doppio play non si trova molto a suo agio. Allegri ha provato a invertire la rotta lanciando Lucca, Neres e Favasuli (al posto di un rinato Politano) ma De Gea si è opposto sia ai tentativi del brasiliano che quantomeno ha dato segni di vita che dell’ex Catanzaro che conferma di essere un asso nella manica dei partenopei. Alla sosta il Napoli ci arriva maluccio e vede col binocolo la vetta della classifica, la Fiorentina non può che migliorare. Le valutazioni e le pagelle complete dei protagonisti della gara.
Fiorentina-Napoli 1-1 pagelle: Allegri non ha più chi segna, a Gilmour replica Jimenez e la vetta s'allontana
Traverse di Atta e Fagioli, un palo di Olivera nella prima metà. Il Napoli segna per primo ma si fa raggiungere e l'assedio finale non basta
1 di 4
Fiorentina, i top e flop
- Jimenez 7. Realizza la rete del pareggio con un destro da fuori area sporcato da Rafa Marin
- Ndour 6.5. Assist per Jimenez al 51'.
- Atta 6.5. Colpisce una traversa a tu per tu con Milinkovic Savic in uscita.
- Fagioli 6.5. Discreto primo tempo in cui colpisce anche una traversa con un gran destro dalla distanza deviato sul lego da Milinkovic Savic. Anche nel secondo tempo partecipa in modo attivo alla manovra offensiva.
- Mastantuono 6.5. Fornisce buoni spunti in avanti verso gli attaccanti.
- Pellegrino 5.5. Non determinante in fase offensiva anche se lotta con tutte le forze per proteggere il pallone. Fuori al 66'.
- Viery 5. Soffre troppo nel primo tempo nei duelli con Politano. Fuori al 45'. Al suo posto Valde.
Napoli, le pagelle
- Milinkovic Savic 6. A volte incerto nelle respinte nel primo tempo, può farci poco o nulla sul gol subito a causa di una deviazione che lo inganna nella traiettoria. Si riscatta su un tiro pericolosissimo di Valdepenas.
- Di Lorenzo 6. Spinge più nella prima metà che dal secondo tempo in poi quando la partita si apre maggiormente.
- Rrahmani 6. Resta guardingo in fase difensiva, non commette sbavature.
- Rafa Marin 5.5. Devia un tiro di Jiménez che inganna Milinkovic ed entra in autorete.
- Olivera 6.5. Propositivo nel primo tempo, colpisce anche un palo al 22' dopo un colpo di testa ravvicinato.
- Gilmour 7. Sblocca la gara con un gran destro a volo su uno schema da calcio d'angolo: su cross di Politano si inserisce tutto solo in area e realizza l'1-0.
- Lobotka 6. Meglio nel primo tempo in fase di costruzione che nella seconda metà quando si allungano le squadre. Cala di intensità nella fase finale di gara ma assicura un buon rendimento nel complesso. Anguissa sv. (dal 90').
- De Bruyne 5. Arranca nel ritmo, fuori fase nel corso della gara. Impreciso in alcune soluzioni offensive che tenta.
- Politano 7. Ottimo primo tempo in cui si rende pericoloso e determinante come nel cross che fornisce a Gilmour su schema da calcio d'angolo. Favasuli 6 (dal 72').
- Hojlund 5. Poco incisivo nell'ora che ha a disposizione. Lucca 5 (dal 58'). Pessima entrata in campo: sbaglia tutto ciò che fa a partire dai passaggi più semplici di scarico palla.
- Lang 5. Mai determinante, poco attivo in fase offensiva. Esce protestando con atteggiamento di stizza. Neres 6 (dal 58').
Il migliore in campo
- Gilmour 7. Secondo gol con la maglia del Napoli. Evita la figuraccia degli azzurri grazie ad un cross che sfrutta su schema da calcio d'angolo. A centrocampo è il migliore per vivacità e tenacia.
Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Fiorentina-Napoli
La valutazione dell'arbitro
- Daniele Doveri 6.5. Direzione senza sbavature, quasi nessun episodio dubbio su cui viene messo in difficoltà. Tre cartellini, tanta sicurezza nelle decisioni che prende.
1 di 4