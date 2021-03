Serie A, Fiorentina-Parma: le formazioni ufficiali

Fiorentina e Parma si affronteranno oggi alle 15:00 allo stadio Artemio Franchi nella 26a giornata di Serie A. La Fiorentina ha ottenuto un punto nelle due gare interne più recenti contro il Parma in campionato e non rimane almeno tre sfide casalinghe senza successi contro i gialloblù in Serie A dal 2002 (tre sconfitte di fila in quel caso).

Cesare Prandelli si affida a Eysseric e Vlahovic in attacco nel suo classico 3-5-2 mentre Roberto D’Aversa punta sul tridente Kucka, Gervinho, Karamoh. Ecco le scelte dei due tecnici:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Valero, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

Parma (4-3-3): Sepe; Pezzella, Iacoponi, Bani, Laurini; Kurtic, Brugman, Hernani; Kucka, Gervinho, Karamoh.

OMNISPORT | 07-03-2021 14:11