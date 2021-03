Serie A: Fiorentina-Parma, le probabili formazioni

Cruciale sfida salvezza al Franchi tra Fiorentina e Parma. I crociati affamati di punti fanno visita ai viola, in piena crisi dopo gli ultimi risultati negativi: una vittoria ducale riaprirebbe ogni discorso.

I gigliati non potranno schierare Ribery, squalificato, e gli infortunati Igor e Castrovilli. Prandelli si affida in attacco a Vlahovic, sostenuto da Eysseric. A centrocampo Bonaventura con Pulgar e Amrabat. Sempre problemi in attacco per D’Aversa, alle prese con tanti infortunati: Mihaila e Karamoh dovrebbero giocare titolari, a scapito di Man e Brunetta. In difesa si rivede Osorio con Bani.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila.

OMNISPORT | 06-03-2021 11:10